自由開講》冠蓋滿京華，斯人獨憔悴！

陳慶坤

台灣台北近日可謂「冠蓋滿京華」。美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領「大西洋理事會」訪問團，18日抵達台北訪問；歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）19日抵台訪問；義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）正訪問台灣；還有美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）規劃下月率代表團訪問台灣。正是鼓舞著台灣人抗中的士氣！

艾斯培與史德方尼尼，大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）一同舉行記者會。艾斯培強調，要和平就必須要自己武裝力量增強軍力，為所有的狀況做好準備，否則就會遭到中國欺負。方尼尼也表示，東亞和台海的和平穩定對歐洲相當重要，如同安倍前首相所說「台灣有事就是日本有事」，事實上「台灣有事就是全球安全有事」。

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相較於國際協助台灣提升與其他國家的夥伴關係，強化安全等方面的合作，為台灣發聲劍指中國！顯然柯文哲何的「雙城論壇」何其寂寞寥落！

但檳榔柯雖然「斯人獨憔悴」！台北上海雙城論壇19日依然配合中共統戰以視訊方式登場。柯文哲以「台北」市長致詞時，雖然公開提到中國軍機飛近台灣西南海域、阻我農漁產品等；但上海市長龔正致詞卻談「兩岸一家親」，兩岸同胞心思相繫、情思相容，任何力量都切割不斷。真是雞同鴨講，柯文哲換來的是共產黨「誰理你啊」！並重申兩岸交流離不開「共同的政治基礎」。

柯文哲以「台北」市長致詞時，雖然公開提到中國軍機飛近台灣西南海域、阻我農漁產品等；但上海市長龔正致詞卻談「兩岸一家親」，兩岸同胞心思相繫、情思相容，任何力量都切割不斷。（資料照）

對此，陸委會強調兩岸任何交流都應對等尊嚴、合於規範，中共方面不應設置政治前提，脅迫另一方接受。在中共長期對台武力威脅下，其所謂的「政治基礎」，沒有我國家主權之存在空間。柯文哲「總統夢」希望共產黨拉拔他美夢成真，不惜浪費公帑，只是讓中共更軟土深掘，作為統戰的樣板，對台灣人情何以堪！

另一位「斯人獨憔悴」的蔣萬安，在國民黨提名參選之初，5月誓信旦旦聲稱只要共機繼續擾台就停辦「雙城論壇」；6月蔣表示，中央層級對立既然已成事實，更要把握城市層級的交流，為民眾爭取最大福祉，維持溝通、交流，特別是民生議題，才能避免很多誤判與誤解？難怪被市長參選人黃珊珊譏為「養不大的鐵公雞」。晚頭吃西瓜，半暝就反症（台語）！

國民黨、民眾黨對台灣的論述與國際局勢背道而馳。柯文哲有其政治算計與目的，藉此把握機會發表兩岸論述，為2024總統大選做準備；宮廷權貴出身的蔣萬安入世未深，只能左右搖擺隨「機」起舞，為搏得台北市長的寶座進而窺視總統大位，不值一哂。然前者土生土長的台灣人；後者根正苗紅的黨國權貴，對台灣的「愛」卻都是建立在中國共產極權主義的奴役之下，當然「斯人獨憔悴」！

（大學助理教授）

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