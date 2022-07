即食歷史》沒有Photoshop的年代，無阻史達林篡改照片的執著！

史達林曾與不少人有過合照,這些人大多初期與史達林有過共同目標,或是他曾重用過的人。然而,這些人陸續成為他的敵人後,便從照片中被抹除。

以鐵腕獨裁統治執掌蘇聯三十年的前最高領導人約瑟夫.史達林(Joseph Stalin),在他那時代雖然沒有Photoshop,不像現在般容易修改照片,但卻不阻他把政敵從任何記錄和照片中刪除。史達林曾篡改了大量照片,不只是消滅敵人的存在,更是為加強了他的正當性和建立個人崇拜。

以鐵腕獨裁統治執掌蘇聯三十年的前最高領導人約瑟夫.史達林(Joseph Stalin)。(維基共享)

史達林曾與不少人有過合照,這些人大多初期與史達林有過共同目標,或是他曾重用過的人。然而,這些人陸續成為他的敵人後,便從照片中被抹除。

一九二九年,史達林執掌權力後便開始肅清異己。一九三六年,為期三年的「大清洗」(The Great Purge)爆發,史達林大規模清洗黨內的敵對勢力,造成七十五萬人喪生,一百多萬人被送往勞改。大清洗時期,不少人突然人間蒸發,有些則在作秀審判後被公開處決。史達林深知照片作為歷史記錄和宣傳機器的價值,那些被史達林被指為人民公敵的人大多從照片中被抹除。

列夫.托洛斯基(Lev Trotsky)便是其中一個例子。托洛斯基是建立共產主義的重要人物,早在列寧時代起便與史達林就未來路線而有衝突。他在一九二七年被史達林開除黨藉,在大清洗中被流放,不久後便在國外被刺殺。

布爾什維克領導人列夫.托洛斯基。(維基共享)

為了徹底消滅敵人,史達林下令抹除所有有托洛斯基的照片。又例如大清洗的主要執行者尼古拉.葉若夫(Nikolai Yezhov),他曾逮捕百多萬人並處決了半數。後來他在政治鬥爭中失勢而被史達林處決,同樣在很多照片中被抹除。

有時,史達林不只在照片中把人抹除。他會在一些拍下歷史重要時刻的照片中加自己進去,又或叫負責修改照片的技術人員把他弄高一點、英俊一點,目的就是為了加強自己在蘇聯的重要性和必要性。

圖一:曾是史達林身邊紅人的尼古拉.葉若夫,後來在一張站在史達林身旁右邊、攝於莫斯科運河的照片中被抹除。

(作者提供)

圖二:列寧在帝俄後期成立的工人階級解放鬥爭協會(League of Struggle for the Emancipation of the Working Class)主要成員合照。坐正中間的是列寧,左上方本來是亞歷山大.馬爾琴科(Alexander Malchenko),他在一九三○年被指控為間諜而判處死刑,他在這張照片中被抹除了。

(報社合成/維基共享)

圖三:一九二○年,列寧(Vladimir Lenin)在一個公開論壇發表演說。本來照片中可以見到戴著帽子的列夫.托洛斯基站在演講台側(左)。托洛斯基失勢流亡後,他便從照片(右)中消失了。

(圖片來源:https://izbrannoe.com)

圖四:這是一張攝於一九一七年的民眾示威照片,本來革命意味並不強。為了粉飾蘇聯共產主義革命的正當性和合理性,一些具強烈政治意味的標語被後製了上去。例如,本來民眾揮舞著無法清晰看見標語的旗幟,經加工後標語被改成「推翻君主制!」。左邊店鋪橫額本來只是印著售賣的產品「鐘」和「金銀」等字,卻被改成了「你奮鬥就能取回屬於你的東西!」

(作者提供)

圖五:原照片攝於一九二九年,史達林早年因為患過天花而臉部有不少麻,臉容有些憔悴(左)。照片重新在一九三九年發布,當時的史達林已權傾朝野,經過修改後,史達林臉部皮膚充滿光澤,頭髮和鬍子也順滑了。

(作者提供)

本文經授權轉載自即食歷史 沒有Photoshop的年代,無阻史達林篡改照片的執著!

