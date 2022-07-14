自由開講》賴清德訪日，彰顯台日摯友般的「友誼外交」

歐凰誠

這數日來，安倍前首相遭槍手襲擊，不幸逝世的新聞，震驚全世界。在一片悲傷及動盪的劇變中之中，默默折射出世界「戰略棋盤」的變局。而在同時，賴清德副總統在短時間內，接獲家屬邀請，如「旋風般」低調赴日，送別好友安倍晉三。賴清德副總統成功的「友誼外交」，不僅為新階段的「台日關係」打了「強心針」，也形同「和煦春風」般，成功撫慰台灣、日本兩國人民心靈。

「友誼外交」開創外交新局

事實上，賴清德訪日新聞甫一曝光，日本產經新聞社社長矢板明夫即分析，此次賴清德以「友人」身分前往日本悼念，最重要的「驅動力」，就是台灣社會對安倍前首相的「強烈思念」。深通台日關係的矢板表示：因為台灣全社會「像懷念自己家人一樣」沉痛悼念安倍，因此加深了日本國民對台灣的「親近感」，才成功創造此一「外交突破」。

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副總統賴清德以家屬親友身份赴日參加日本前首相安倍晉三家祭。（AFP）

在這同時，民進黨副秘書長林飛帆也進一步分析，並稱此次台日的「友誼外交」是賴清德副總統與日本關係交好，長期培養與「安倍家族」深厚的情誼，乃達至了「至親好友」的程度。因此，賴副總統此番訪日，本質上即是感念摯友的「友誼外交」，在背後，除了外交功夫的積累之外，還需要「雙方深厚的私人情誼」，才得以成功創造此一「台日外交」的穩健軸線。

台灣與世界為友，中國與世界為敵

賴清德此番訪日的「友誼外交」，是1972年日台斷交50年以來，台灣最重大的外交突破。對此，果然引來中國的激烈抗議。在安倍被刺殺後，中國「小粉紅」們欣喜若狂，同聲慶賀。中媒甚而誑言稱台灣副總統是「台灣省副省長」，而中國國台辦、外交部等官方機構齊聲「幫腔」，稱賴清德訪日是「以喪謀獨」。在「台日友好」的堅定情誼下，中國的「軟弱抗議」，不僅頓失「大國」風範，更顯其諷刺及「目光短淺」。

其實就在最近，日本正進行參議院、眾議院改選，中俄「聯合艦隊」卻在此時開始頻繁擾日，妄自炫耀「戰狼外交」。反觀另一方面，賴清德副總統則是親赴日本哀悼，深化台日深厚友誼，高度、禮數俱足，更展現了台灣的「友誼外交」。 換句話說，在近日台灣、中國的行為兩相比較，不僅彰顯「台灣與世界為友、中國與世界為敵」的反差感，而賴副此番訪日，也在疫情挑戰和國際變局中，向世界表現台灣人的「溫暖良善」，並成功「凝聚」了台灣人民的士氣。

台日關係「穩健前行」

綜合媒體報導，賴清德從立委、台南市長時期，就積極建立與日本的友好關係。2011年發生311大地震後，賴清德曾率團前往日本，協助觀光業重建。在台南大地震發生時，安倍做為時任首相，也立刻提供台南協助，打下不可磨滅的「羈絆」關係。安倍晉三其弟岸信夫，也曾在2020年賴清德當選副總統時，與賴清德一起到台南參訪，見證賴清德與安倍家族的友好情誼。

事實上，以賴清德副總統為首此番的「友誼外交」，在長期以來的外交戰略上，其實就是台灣近年來風行「價值外交（Value Oriented Diplomacy）」的延伸。特別是在美方戰略轉移下、俄烏戰爭開打後，台灣已經身處全球戰略地理結構上的「戰線前緣」。安倍前首相生前力挺台灣，並曾表達「台灣有事，就是日本有事」強烈決心。在世界風起雲湧的變局下，除了平時外交關係的積累，台灣在此時及將來，無疑更亟需兼通日本、美國的「知日派」、「知美派」，才能成功延續過往「與世界自信同行」的成功路線。

因此，賴清德此番訪日的「友誼外交」，在外交上意義重大。不僅結合了台灣的「軟硬實力」及「友誼互信」，也在國際戰略上、公民社會上、台日關係上，為台灣外交模式「承先啟後」甚而「開啟新局」。頼副總統的親自弔唁，表達了痛失摯友的心情，也象徵著台日關係的深厚，相信在天堂的安倍前首相，也必定會為台日關係的「穩健前行」，感到十足欣慰。

（退休外交官）

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