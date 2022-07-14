自由開講》悼念安倍的人越多，台灣就越有希望

韋儒弼

不是媒體、不是名嘴、也不是政客，與筆者同樣是市井小民的許多朋友、賴友、群組，這幾天不約而同都表達對安倍前首相的哀悼、不捨，很多人轉貼有關圖文、影音，有的人認為太冤枉、有的人疼惜到失眠、有的人希望時光倒流事情不曾發生。看到一些回憶安倍的影片，葬禮場面、年幼年輕照片、彈鋼琴、演講、在沖繩機場對居民亡靈下跪那樣的性情中人表現，不少人都酸鼻了。

一個國外政治人物的死亡，應該與我們日常生活毫不相干，為什麼台灣民眾如此難過？這是從未有的情形。但，日本有事，就是台灣有事啊！他的死，帶給很多人的感覺，就像至親好友的逝去，會難過一陣子。

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大家都很清楚，台灣的處境就只有兩種，一是永遠獨立於中國之外（不論是用什麼名字）、二是被統一（不論是用什麼形式。但最後變成什麼，我們無法決定）。凡是以台灣本位思考的人，都會惋惜安倍前首相的枉死。比較起來，川普過去也曾聽說支持台灣，但他萬一發生什麼事故，台灣社會有同樣情緒嗎？相信是不一樣的。

多年來，台灣孤立於世界外交舞台，處境越來越嚴峻，而舉世滔滔，各國領袖自顧不暇，凡事舉棋不定，進進退退，都以自身或其本國利益為主，常常又是龜縮回去。只有安倍是高瞻遠矚，不受威脅、不改初衷，純情熱心、從頭到尾支持台灣民主到底，雖然他是以日本唇亡齒寒的觀念，但要說他是當今唯一「不想讓台灣孤獨寂寞於世界」的政治人物，殆無疑義。再強調一次，是唯一一個。

日本有事，就是台灣有事，安倍的死，帶給很多人的感覺，就像至親好友的逝去，會難過一陣子。（路透資料照）

安倍的以身殉，如同其夫人所言，「所散播的種子將要萌芽」，日本人已逐漸覺醒，週日大選結果，執政黨及友黨的國會席位已達修憲門檻，兩三年內有可能使日本逐漸「國家正常化」。在民意主導下，岸田內閣終於可以放下謹慎保守身段，邁向新時代。安倍的犧牲，看來有了代價。

反觀台灣，感念安倍者雖眾，但一般人民，仍未能有太多覺醒，只要看年底地方選舉大勢，不以台灣為主體的政黨，目前仍保持許多縣市民調的優勢，就可見端倪，令人不解、也令人憂心。半數以上台灣人，顯然還沒有想要讓台灣「國家正常化」，不是惑於認知作戰、就是沈溺於組織、金錢、宮廟或地方派系及利益，或是感念黨國、或是嚮往大國夢、或是故國夢（不管對方是否獨裁政體、不管退休金到時會不會刪光光）。

台灣的國家正常化，就是對外立場一致，而內政各有主張。當外有威脅、內有代言人，而做為可以決定自己命運的主人，也就是民眾，卻看起來毫無準備，就像七月半的鴨子、不知死活、不知大難臨頭。這就是台灣的現況。台灣是言論自由國家，百花齊放是該有的。但是只要以台灣為主體的各政黨，選票能夠超過70%，這才能算是國家正常化的開始。

若是有感於安倍前首相，對台灣安危的重視、把台灣當作對抗強權的夥伴，這樣的想法的人越來越多，就像日本人的覺醒一樣，台灣就會越來越有希望。安倍的用生命換來日本的再生，感動了無數人。我們台灣人要不要更加努力思考呢？

（台北市民）

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