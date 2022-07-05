自由開講》8萬人決定480萬人用電安全，這樣不合理吧！

吳思潔

反三接環保團體這次結合少數基隆市議員，在今年六月發起反四接協和公投。不同於反三接公投，環團這次改變策略，不再以「全國公投」的型式提案，而以「地方公投」的做法出擊。

但是，協和電廠第四天然氣接收站攸關整個北東電網共480萬人的用電安全，並非基隆市單一區域性議題，怎麼可以用地方公投來決定？若透過基隆地方公投來決定協和電廠的命運，代表只要8萬人就可影響480萬人用電安全，這樣的公投真的合理嗎？

請繼續往下閱讀...

反三接環保團體這次結合少數基隆市議員，在今年六月發起反四接協和公投。不同於反三接公投，環團這次改變策略，不再以「全國公投」的型式提案，而以「地方公投」的做法出擊。（資料照）

協和是北東電網最重要的電力來源

協和電廠雖位在基隆，但它不只攸關基隆市民的權益！以北部用電需求來看，預估2025年北東電網地區（北北基宜）的用電需求是600萬瓩，而協和電廠是未來北東電網「唯二」的電源，除了協和之外，另一個是遠在花蓮、只有130萬瓩的和平電廠，其他都要靠著北西電網來挹注。

反四接公投如果過關，協和第四天然氣接收站就得叫停，協和電廠更新計畫也會告吹。沒有協和電廠在北東電網發電，北北基宜只能更加依賴南電北送，或繼續狂操已達輸送上限的北西電網線路，一旦中間轉接的電塔或線路發生任何問題，幾乎沒有其他緩衝備案，那麼人口稠密的南港、汐止、基隆、宜蘭等超過480萬居民，以及北部好幾個重要產業園區、科技園區的用電都將深陷風險。

太荒謬！8萬人決定480萬人用電安全

公投法規定公投通過有兩個條件：同意票需多於不同意票，同意票需超過投票權人口數的四分之一。先不論這個公投最後會動員到什麼程度，若以上一次（2018年）基隆市長選舉的數字來計算，選舉人數309,428人的四分之一是77,357人，意即只要不到8萬人同意就可以過關。

8萬人就可以決定北北基宜480萬人未來用電的命運，比例之懸殊，凸顯這項公投案有多麼荒謬！四接協和公投，就像去年的三接藻礁公投一樣，本應屬於跨縣市、會影響全國電力調度的全國性議題，並非僅限於基隆市的地方議題，如此明顯的區別，公投發起人難道判斷不出來嗎？

公投發起人為過關預謀降低成案門檻

反四接公投的發起人當然是心知肚明的。但為何明知不合理，卻堅持以地方公投來決定全國性議題呢？答案是：容易成功！細看成案過程就可發現，打從一開始，他們就預謀以地方公投的型式闖關。發起人除了反三接的老面孔，還有幾位是現任基隆市議員，將投入年底地方大選，從今年初就開始布局，利用議員職權降低基隆市地方公投的連署門檻，把提案門檻從5 ‰降為4 ‰，連署門檻從5%降為4%。如此一來，基隆地方公投只要1,800份連署就能提案，18,000份就可以成案。而為了這一萬多人連署就能成案的地方公投，我們必須付出龐大的社會溝通成本和公投選務成本，同樣也非常不合理！

協和電廠新增燃氣機組、增建第四天然氣接收站，絕對不是基隆一地一隅之事，不但攸關北東電網的穩定，也是緩解南電北送的全國性能源政策，不應以基隆地方公投來決定。幾位發起人為了「贏」，不顧議題性質，也不顧全國人民的利益，刻意用地方公投來操作，讓8萬人決定480萬人的用電安全，恐害基隆人落得踐踏民主、濫用公民權的罵名。

（研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法