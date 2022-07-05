自由開講》中國「政治確診」 台灣芒果轉銷紐西蘭

林尚毅

中國澳門日前發布新聞稿表示，二度在從台灣進口的芒果外包裝的紙箱上，驗出新冠病毒，因此將芒果全數銷毀。選擇台灣芒果採收之際，釋出這項經不起科學檢證的消息，打壓台灣農產意味濃厚。

中國自詡為高知識且技術先進的國家，卻為了政治問題抹滅對於科學的追求。新冠病毒為乙型冠狀病毒，是一種由蛋白包裹的正鏈單股RNA病毒，多感染於人類或其他高等動物身上。病毒與生物不同，必須透過寄生在生物上才得以生存。

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選擇台灣芒果採收之際，中國卻釋出這項經不起科學檢證的消息，打壓台灣農產意味濃厚。（資料照）

國際科學研究指出，新冠病毒在非生物環境下仍有機會維持活性，但時間「非常短暫」。以紙箱外包裝而言，至多不會生存超過兩天，甚至比兩天還短。

再者，新冠病毒多為口沫傳染，因此病毒株將大量集中於飛沫中，包裝的紙箱並非直接碰觸口鼻，所以即便有沾染來自飛沫的病毒，其病毒株也幾乎不可能多到有機會檢出。更何況台灣到澳門的進出口流程時間，要讓病毒幾存活下去的機會渺茫。

因此，排除台灣端的感染機會，更有可能的是在入境中國本土後，才遭到污染。然而，「檢驗外包裝」卻是中國獨有的檢驗方式，不僅未詳加說明檢測方法，其絲毫沒有任何毫無科學根據。不禁令人懷疑中國企圖以農逼政，將所有議題盲目地上綱到政治問題。誠如台南市長黃偉哲在玉井芒果銷售會上所說，這是欲加之罪，何患無辭。

所幸，近來台灣疫情趨緩，國內消費陸續回溫。像芒果產量佔全台五成的台南，近期買氣漸漸提昇回流，產地的玉井青果市場，交易也相當活絡。南市府也積極開拓海外市場，把芒果銷售到美日等地，今年還打開紐西蘭通路，外銷了一萬多公斤。透過多元銷售管道，降低中國惡意封殺的衝擊。

中國出於政治因素把台灣芒果銷毀，既是徹底抹滅科學研究事實，其實也無助於抵抗中國境內的病毒蔓延。面對「無所不在」的新冠病毒，反倒是多吃富含維他命A、B1、B2、C等的芒果，才有利於增加人體對病毒的抵抗力。顯然，確診的根本不是芒果，是凌駕於科學真理之上的中共政權。

（生物科學系畢業學生）

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