自由開講》陳文成命案41週年台灣人的反省？

陳慶坤

1981年5月20日，一位優秀的美國卡內基美隆大學統計系助理教授陳文成，帶著一歲的兒子由美國返台探親，原預定7月1日返美。但入境後立即遭到警備總部調查人員的跟蹤監視，對陳文成進行調查，同時延遲核發陳文成的離境許可。終在7月2日被三名警備總部人員帶走約談，隔日清晨被人發現陳屍於台大研究生圖書館旁，疑似遭警備總部謀殺！

台大數學系系友、美國密西根大學統計學博士陳文成（左），在1981年返台探親時於7月2日被警備總部帶走，7月3日陳屍於台大校園。圖為陳文成全家福。（資料照）

1947年屬於中國國民黨的中華民國，對於台灣人民進行大肆屠殺，1950年之後，黨國政府在台灣藉由《戒嚴法》、《懲治叛亂條例》與《戡亂時期檢肅匪諜條例》等相關法令，將「國家恐怖主義」逐漸「制度化」。透過警備總司令部對台灣人民進行恐怖主義統治；恐怖暴力的特質是，殺雞儆猴、殺一儆百毫不手軟。

請繼續往下閱讀...

這種起自絕對服從黨國使命與信念的意識形態，展開對台灣人的憤怒與仇恨，恐怖統治的暴力殺戮，陳文成命案正是這場無情殺戮的犧牲者；留下的是台灣人噤若寒蟬、無言的傷痛、悲念與不捨！

過去當這些恐怖暴力行為發生之後，國民黨照例會嚴正譴責一番，恐怖暴力事件似乎與他們完全無關，所以國民黨從來沒有為這些殺戮事件道歉過！剛解散不久的促轉會，曾向國安局調閱與林宅血案、陳文成命案有關的21件檔案，僅調到1件林宅血案相關，其餘均被列為永久機密？顯然台灣依然被困陷在黨國幽靈的宰制之中。

從這個脈絡來看，犯下美國南加州台灣人教會槍擊案，經查是拉斯維加斯中國和平統一促進會（簡稱和統會）理事，這件凶殘的恐怖攻擊事件，掀開了和平統一的面具，為了「促統」的目的，背後就是殘暴、血腥、殺戮，手段可以窮凶極惡！「和平統一」至今還是國民黨的黨魂與信念；不惜與中國極權主義唱和，台灣海峽為中國「內海」，中國具有主權與管轄權；「消滅台獨」教訓台灣人的聲音不絕於耳。國民黨的親中勢力從來沒有正視過台灣殘酷的歷史，台灣民主自由只是他們繼續存在的溫床。

前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）今年3月曾表示，解放軍可能在6年內攻台，繼任的印太司令阿基里諾（John Aquilino）甚至表示，發生時間可能比想像的快。習近平將統一台灣定為中共的歷史任務。台灣很不幸面臨二個中國極權主義政權的蹂躪與威脅，好不容易度過國民黨恐怖殘酷殺戮，如今卻又要再度面對中國人的中國共產黨更為殘忍無情殺戮併吞！

陳文成命案41週年，台灣人的反省在哪裡？2019年立法院司法及法制委員會審查「政治檔案條例草案」，國安局將林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等，「非屬國家情報」的政治迫害案件列為「永久機密」？台灣透過民主自由的歷次選舉，我們竟然還無以唾棄這種殘酷極權主義宰制的陰影，躺在桃園大溪獨裁者的嘴角露出陰冷的微笑了！？

（大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法