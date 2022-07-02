自由開講》金曲在高雄的重要意義

邱志偉

睽違10多年，第33屆金曲獎頒獎典禮終於在本周末再度回到高雄，迎接南方的熱情。金鐘、金曲、金馬獎，三金頒獎典禮長期是影劇圈的重頭戲，而高雄在民進黨執政以來，衛武營國家音樂廳、高雄流行音樂中心、大東文化藝術中心先後在政府與民間合作努力下成立，並已逐步奠定高雄文化量能基礎。我們很努力灌溉文化的種子在這塊土地，讓過去被稱為工業都市的高雄，能逐漸蛻變為兼具經濟與文化的國際城市。

而金曲來高雄只是開始，我們終究是希望三金都來高雄，這是刺激同時也驗收高雄這幾年，在文化建設上投入的努力，吸引全國更多影劇創作人才能來到高雄，感受我們的文化魅力。

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高雄流行音樂中心設備新穎、齊全，是專為流行音樂打造的場館。（本報資料照）

三金到高雄這件事，經我在立法院教育文化委員會上多次質詢爭取成功，也證明雖然我並非屬於教文委員會的委員，但我只要願意投入心力，為高雄發展請命，高雄一定可有更多讓人看見的機會。

除了金曲獎頒獎本身在高雄之外，本屆「金曲國際音樂節」系列活動也同步移師至高雄，這活動重要之處不亞於頒獎典禮本身，因為這是讓更多流行音樂產業的人才齊聚高雄。我們有最新落成的高雄流行音樂中心，這座設備新穎、齊全，是專為流行音樂打造的場館。相信透過金曲國際音樂節的舉辦，匯集全國音樂人才，又同時結合在地既有的樂團、音樂創作人，加上鄰近不遠的駁二特區有很多文創人才聚集，我們具備充沛的產業基礎能量，一定能將金曲盛會辦的有聲有色！

此外，金曲在高雄還有一項重要使命，就是要更融合南方的特色，給予金曲不同過往的面貌，讓金曲獎年年更好。高雄有這麼多影視藝文人才，還有過去歌廳秀的悠久歷史，到現在轉型成流行音樂重鎮，讓南北兩邊的藝文與流行音樂、影視人才交流，我們相信從主辦單位精心安排的節目，已經可以窺見未來金曲融合更多在地特色，將會是最大亮點！

同時，金曲獎在高雄，還代表高雄市政府可以在疫情挑戰中，克服重重困難，在兼具防疫和音樂娛樂下，讓高雄不畏艱辛，可以成功來舉辦這場盛會。未來疫情的走向，勢必要朝著與日常生活共處，而金曲獎的實體舉辦，也是象徵我們的努力與決心。

三金的頒獎典禮固然是場盛會，但我們更期待的是，透過感受這場盛會的熱情，同時也能邀請來自我們高雄的優秀演藝人員，多回來高雄走動，參加表演，甚至來高雄深耕，主場定位在高雄，孕育更多優秀的文化人才。

我堅信高雄欠缺的不是人才，而是被看見，要讓更多人看到高雄。也歡迎更多演藝人才來高雄開班講課，甚至定期舉辦大師論壇、產創合作平台，讓在地學子不必舟車勞頓，就能很輕易接受到最新文化洗禮，在地人才也能有更多受啟發、與產業接軌、學習的機會。或許未來三金到高雄或許就不必爭取，而是影藝圈人才非來不可。熱烈期盼這天的到來！

（立法委員）

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