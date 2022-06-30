自由開講》年底選舉「台灣海峽是中國內海」的公投！

陳慶坤

中國軍方與外交部門近日接連宣稱台灣海峽非「國際水域」，並指中國對台灣海峽具有主權與管轄權，遭到台灣與美國駁斥。中國國民黨國際部主任黃介正表示，中國的說法並無違法，且美國所指「國際水域」在國際海洋法上站不住腳。從黃介正的說法，引來國際法的專家學者就法律的層面加以批駁，筆者僅就黃介正的說法從邏輯論證中加以檢驗其正確與否的問題。可以歸納出如下2組的論證。

（一）前提基於：1.台灣海峽非「國際水域」。2.中國的說法並無違法。3.台灣海峽為中國「內海」，中國具有主權與管轄權。因此結論：但國民黨不接受，這個問題與親不親中沒有關係。

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（二）前提基於：1.美國所用的「國際水域」名詞，在國際海洋法上完全站不住腳。2.中國對台灣海峽具有主權與管轄權的說法並無違法。3.美國未來在台灣海峽航行或飛越時有可能受到中國強力反擊。因此結論：國民黨不希望美、中打架，流彈波及台灣。

邏輯的目的即在提供一些方法或原則，用來分辨正確與不正確的論證。很顯然，上述二個論證並非邏輯上正確的論述。邏輯上的正確性是針對前提與結論的關係而言，而與前提的真假無關。是以，由前提與結論組成的論證只有關連程度正確與否，而無真假可言；但前提是真的，所說的事實就成為我們接受結論的根據，否則稱為謬誤。

以黃介正的說法，台灣海峽若為中國「內海」，則中國具有主權與管轄權，那麼美國未來在台灣海峽航行或飛越時，受到中國強力反擊，引起中美戰爭，是中國國民黨所不願意看到的。不是直指美國是「麻煩的製造者」嗎？圖為4月下旬曾通過台海的美國海軍伯克級驅逐艦桑普森號。（美聯社）

因此，根據上述的二個「謬誤」論述，可以直言，中共說法並無違法，國民黨認同台灣海峽為中國「內海」，而美國在國際海洋法上完全站不住腳。既然與中共同一鼻孔出氣，那麼，國民黨為何不接受？結論竟稱「與親不親中」沒有關係？前後矛盾。為親中罔顧台灣安全，但見舔中本質始終如一。

其次，更荒謬的是，台灣海峽為中國「內海」，中國具有主權與管轄權，那麼美國未來在台灣海峽航行或飛越時，受到中國強力反擊，引起中美戰爭，是中國國民黨所不願意看到的。這不是直指美國是「麻煩的製造者」嗎？更企圖將台海戰爭嫁禍於美國？對台灣的危亡居心之叵測，與中國共產黨善於汙衊、栽贓的慣用伎倆如出一轍，國共一家親何須抹紅。

1945年日本投降前兩天毛澤東的講演，道盡國民黨黨性之乖張可謂鞭辟入裡：「國民黨怎麼樣？看它的過去，就可以知道它的現在；看它的過去和現在，就可以知道它的將來。」諭示國民黨在中國敗亡的必然。朱立倫主席在美國提及「親美反共」，但回台隨即放狗咬人；「台灣海峽是中國內海」一箭雙鵰，既侮辱美國又對台灣無情的殘害。不禁令人懷疑，國民黨前主席江啟臣又即將訪美，強調是代表「人民的聲音」，但那些舔共的成員，不知是要代表哪一國人民的聲音？

看它的過去和現在，就可以知道它的將來。台灣人要「覺醒」，毛澤東早就看穿中國國民黨這種「咖肖」（台語）。年底選舉，台灣人應該要國民黨參選人，上至各級縣市長到縣市議員表態；從「美國毒豬」、「反美親中」到「台灣海峽是中國內海」說清楚講明白，做一次全民選舉公投！

（大學助理教授）

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