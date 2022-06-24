自由開講》切莫免費成為「中共」遊說團成員

邱志偉

近日有媒體大篇幅報導，外交部在美國聘用公關公司的司法申報文件。明明這些申報內容，都是據以合法公開的數據，國內卻有部分人以見獵心喜、發現違法文件似的態度觀之。然而，台灣的政治公關預算，在中國面前根本杯水車薪，連向來親美的日韓都編列更多預算，台灣合法申報的公關預無須作不當隱射。然而，國內部分親中統派，長期獲取中國資源，甚至自甘免費成為「中共」遊說團成員，協同中國打擊台灣民心士氣，這才是台灣的真正國安危機！

台灣的政治公關預算，在中國面前根本杯水車薪，連向來親美的日韓都編列更多預算，台灣合法申報的公關預無須作不當隱射。圖為外交部。（資料照）

回顧中華民國對美遊說的歷史，最早有組織化的起源於1949年後，國民黨在美國尋找政治盟友，透過「中國遊說團」（China Lobby）策動國會議員及政界影響力者，發起了失去中國（Loss of China）的大辯論，這場行動不只對美國政界、學界大清洗，有部分美國學者認為，正是因為這場論辯，使得美國為堅定對亞洲盟友信譽而投入越戰。

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由此案例可見，最早是國民黨所發起巨大金援的「中國遊說團」對美國政界的影響力。但也隨著1971年中華民國離開聯合國，尼克森總統對中態度丕變之後，國民黨舊有勢力的「中國遊說團」影響力與日俱減，但他們確實曾在長達20年的時間裡，守護國民黨蔣氏在台政權不被美國推翻。

回顧這段歷史的重點在強調，要影響美國政策，遊說團體的合法登記，這是行之有年的歷史，甚至在未完全合法化之前，中華民國政府就已在進行，難道蔣氏政權當年不曾將美國對台友好的相關作為，轉作國內政績嗎？只要對台灣有利，這些對台政策本就不分藍綠，時至今日的《台灣關係法》不也是在蔣經國時代的產物，即便政黨輪替，該法依然是台美關係的定海神針，對台軍售亦不分藍綠政權都需要，而軍售來源即為該法。

大張旗鼓去強調台美關係的運作細節，若未涉不法，便無渲染之必要。台灣外交處境艱困，美中關係緊張，即便台灣最重要的盟友美國，仍需要外界友台力量旁敲側擊，這是台灣所有人身處這塊土地及地緣政治的困境，並無藍綠之別。

尤其是有許多人明明身居台灣，照理說台美友好創新高，這對台灣安全有利，對台灣發展有益，卻因為大中華情懷作祟，因而不能接受台美關係是基於價值相同，尤其是因中國在烏克蘭衝突上甘於成為俄羅斯聯盟，在武肺疫情上成為全球公敵，因此造就台灣與國際社會關係更好，美國更認清改變中國的無望，更堅定支持台灣。寧可配合中共語境，甘為中共遊說團的免費成員，在國內外重傷台灣形象，寧願說美國對台支持是「拿錢辦事」也不願接受台美價值合作的友好關係。

而真正對台灣傷害，還拿出來作為國內政績宣傳欺騙國民的，應當是當年國民黨政權所簽的所謂「中國讓利或中國統戰紅利」。明明就是以經促統的統戰行為，卻可以包裝是經濟紅利，這不也是收錢辦事？而且還是收中國錢，傷台灣事。這等危機部分親中者不談，卻刻意拿台美關係作文章，實在是真正的親痛仇快，同樣身處台灣土地，應當要團結抗敵，而非為敵人說項。

有部分議論認為，台美關係的政績不應拿公帑來宣傳。但政府長年的問題，就是不懂如何與人民溝通，國人不知納稅錢，尤其是外交預算都做了哪些事。因此，政府有政績拿來適度與民溝通，並非壞事，不宜無限上綱。

總而言之，台灣有很多人自甘於免費成為「中共」遊說團成員，甚至不惜以傷害台灣為己任，把所有台灣的外交紅利歸於金錢，外交受挫歸於兩岸關係，從不思問題本質是在中國。何況國際外交是全球性的競爭，只要相關預算都誠實申報，相關議論便可休矣，為台灣的國際空間找出路才是當務之急！

（立法委員）

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