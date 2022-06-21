自由開講》台灣有「台灣文化」這一回事嗎？

陳慶坤

「2022全國文化會議」5月29日落幕，文化部長李永得在大會總結時表示，文化部今天的位置到底在哪裡，「我們常說我們是文化大國，我們要文化立國」。一般我們通稱中國五千年歷史文化是「文化大國」，台灣有文獻記載的歷史不超過五百年，哪來是文化大國？

「2022全國文化會議」5月29日落幕，文化部長李永得在大會總結時表示，文化部今天的位置到底在哪裡，「我們常說我們是文化大國，我們要文化立國」。（資料照）

更何況在這淺薄的歷史中，又因朝代的更迭頻繁，各代之間沒有彼此繼承的關係，使得歷史很難累進在「台灣文化」的集體意識的表現中，形成一個具有「主體性」（subjectivity）的文化存在。例如，清領時期，日本人來了，去「清文化」植入日本文化；日治時期，中國國民黨來了，積極「去日本化」植入中國文化。政權的更迭、斷裂導致台灣只有殖民文化，沒有「台灣文化」，從「斷層到新生」成為自己的文化需要時間，更何況目前「自我認同」分歧，台灣面臨最大的問題在於「文化主權流失」，如何成為文化大國。

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因此捫心自問，台灣有屬於自己的文化圖騰意象嗎？例如看到「和服」我們知道是屬於日本文化；看到清真寺我們知道是中東回教文化；哥德式的教堂是中古世紀基督教文化；以次類推，看到台灣的寺廟可以說是台灣文化嗎？答案應該是否定的。布袋戲、歌仔戲（中國的）、總統府（日本的）、夜市、檳榔西施（現代的）…哪一個符號意象足以代表台灣的文化，那麼有所謂「台灣文化」就令人質疑？

號稱世界三大宗教盛事的「媽祖繞境」，從其儀式「出巡」，出巡前的「卜杯」、「聖杯」；停駕，駐駕、鑾駕、駐蹕、先鋒「報馬仔」，朗讀疏文、叩謝神恩、祝賀媽祖萬壽無疆等等，這些儀式、用語都是中國封建帝王政治在台灣的複製。將這些屬於中國文化錯認為台灣文化，有些縣市還浪費公帑，要建立規模龐大的媽祖文化園區，更是「文化主權流失」的荒謬現象。

因為，台灣沒有共同支撐與共享的價值觀與國家認同；亦沒有社會所應遵循的既有典範的轉移與建構。威權時期所遺留「大中國主義」的餘毒，學者提出以「族群融合」嫁接「多元文化」的藉口；看似四平八穩的論述，其目的在扼殺逐漸凝聚台灣主體意識的文化幼苗，規避創造屬於自己文化的信念。美國早期民族文化論述從多元「拼貼」到「大熔爐」，可以見證到這一現象。

這種現象，筆者引用興起於20世紀初德國完形心理學（Gestalt Psychology）的經典論述加以詮釋，應有助於說明這種文化現象。完形心理學基本理論認為「部分的總和，不等於整體，因此，整體不能分割；整體大於部分之總和。」（A whole is more than or different from the sum of its part）。德國完形心理學家魏泰默爾（M. Wertheimer）研究知覺與意識，反對結構主義或行為主義所主張的多個反應就可以形成整體的觀點。依此而論，以「多元文化」意欲將中國、客家、閩南、原住民文化拼貼出台灣文化，只能說是雜牌軍的台灣文化，更看不到台灣文化整體性，其理至明！

其次，文化部是否有台灣的「台灣文化政策」，也是扮演新生文化形成的關鍵。例如，以廟宇文化而言，台灣文化還需要繼續讓中國巫術鬼魅文化存在？台灣廟宇，能不能有如古希臘帕德嫩（Parthenon）神殿，將其提升成為古典藝術「高貴的單純、靜穆的偉大」！那麼台灣必須出現一位具有台灣意識的偉大建築師，將廟宇設計具有台灣未來式的神殿，是「智慧」的禱告，而不是發展出穿著清涼扭腰擺臀的花車美妹，或各種「鑽轎腳」的廟會活動。這與台積電成為護國神山的科技發展，是不是很諷刺的文化「倒退嚕」？

李永得部長要以「文化立國」，認為「因為政府在過去50年以來，都是以經濟科技發展作為核心策略。」這不是原因，經濟科技發展為台灣帶來財富，更是提升國民素質、文化涵養的必要條件，如巴洛克藝術、唐文化，都是社會經濟富裕之後餘裕的表現。而究其原因是目前文化部是中華民國（簡稱中國）體制下的文化部；如果以前文化部長龍應台，冀望她建立台灣文化不只是緣木求魚，更是「請鬼拿藥單」。

因此，大拜拜式的文化會議，專家論壇與大會發表，總共提出122項建議，絕對不是成功的會議，若李永得部長是台灣的文化部長，應當去除宛若放煙火、曇花一現的文化政策，創造出成為後世足以號稱「民進黨文化時期」的「典範」（model），開啟為「台灣文化」闢出一道曙光！

（大學助理教授）

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