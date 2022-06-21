自由開講》返校考試嚴重違背線上教學的防疫考量

陳啟濃

台中市政府將學校是否舉辦實體到校的期末考，授權給各校自行決定，台中一中決定學生到校考試，已達兩萬名學生的連署反對。台中市政府接連幾星期，因為疫情關係為了怕學生染疫，實施線上的教學，現在如果只是為了有公平的成績，要學生到校，恐怕為德不卒，前功盡棄。市政府還是應該完全負起防疫責任，規定學校為了防疫考量應採用多元評量，好人做到底，切莫功虧一簣。

日前台中一中學生向市府請願取消實體期末考，獲2萬9000人連署響應，台中教育局副局長王淑懿昨日回應，六都市府都沒有授權學校全取消實體期末評量。（翻攝自官網直播）

返校參加實體的紙筆測驗表面上看似公平，實則是不負責任的表現，紙筆測驗在時間的限制之下把學生當作機器人來反應是最不完善的評量，唯一的好處就是方便，以及評分有固定的標準。要評量出學生的實際能力，只有採用多元評量方式，包括口頭報告，實作的呈現，甚至參與討論，問題解決的能力，這些都可以當作期末考試的完整客觀的評量內容。

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再說當初決定這幾星期都採用線上上課本來就有防疫上的考量，擔心學生的群聚而造成交叉感染，再說這次的病毒非常的狡詐，傳染力非常強，學校要學生回來考試，真的能夠做到綿密的防疫工作嗎？更不該抱持過於疏忽疫情的態度，認為既使染疫也能利用暑假好好休養的不負責任態度。學生的健康以及染疫後可能的併發症，這些後果是學校無法做出任何彌補。

當下教育部很快作出指示，雖然也提出多元評量的建議，希望學校尊重地方政府的防疫規定，如果要到校考試，也應貫徹量體溫勤洗手的一些防疫作法。然而病毒已經狡猾到無法從量體溫得知，甚至還有潛伏期的偽陰反應，口罩無法完全阻斷病毒。在此險惡傳染風險下，唯一能做的就只有避免群聚，這不正是地方政府這幾星期以來採用線上教學的本來用意嗎？我也是高中生家長，我反對學校為了要有自認公平的成績，把學生都找回學校群聚來考試。

（高中生家長）

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