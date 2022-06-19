自由開講》勿模糊高教困境，一起為高教公共化盡一分力

李圓恩

民眾黨召開「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會，台灣高等教育產業工會對其在記者會提及的「若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存。」為嚴重錯誤數據，提出反駁數據與論點！

圖為日前台灣民眾黨立法院黨團召開「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會。（資料照）

台灣高等教育產業工會提出「截至目前為止，我國就讀高等教育的學生，只有35%的學生有機會就讀公校，65%的學生必須就讀私校。」就算「推估減少的1.3萬名學生，通通都減少在私校，而公校也毫不減招，則2032年時我國大學校院一年級大學中，就讀公校一年級大學生維持為7.1萬人（39%），私校一年級學生則仍有11萬人（61%）。超過6成大學生仍就讀於私校，」

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而台灣的高教發展與現況有許多獨步全球之處，像是「「台灣公部門每年投入高教經費，占GDP的0.39%，輸給OECD所有會員國，與OECD平均的1%有極大差距。」、高教私有化問題嚴重「台灣私立大專學生平均每年獲得政府補助為1163美元（約新台幣3.5萬元），OECD會員國平均則是3166美元。」、「台灣人均GDP已經跟上OECD會員國水準，但高等教育卻是用低補助、私有化的方式在經營」、「有六成的學生就讀私立大學」、「弱勢學生多集中於私立科技大學」等。

查詢相關新聞，發現在今年初，全國大專校院校長會議即有「大學面臨「五缺六不」 籲鬆綁學費、公私校同步減招」的新聞露出。從這兩則新聞稿中，可見相同的焦慮和著眼點皆在於「私校的存廢」。其中所講求的「公平」，僅在於「公私校應同步減招」而非全體國民皆擁有就讀優質公立高教的機會與權益。

對此議題，台灣高教產業工會向教育部提出了眾多建言：「「提高對公私立大專的公共補助，以OECD國家標準為目標」、「逐年增加高教公校師生容量」、「逐年改善生師比」、「儘速研商公私併之可能性」、「維持總體高教編制內教師員額」，來因應少子女化衝擊，而絕非走上「公校減招」或「調漲學費」等傷害社會大眾與師生利益的錯誤道路！」

綜觀政府一路以來的教育政策，已造成長年來就讀私立高教的學子與家庭沉重的經濟負擔，以及種種資源錯置和不足，導致很多高教發展各式面向的亂象與困境。在此受少子化衝擊的端口，恰是可以付諸行動，調整高教體質，邁向強化高教公共化的契機。呼籲政府扛起主要責任，對於台灣高教產業工會所提出的論點，予以具體且著眼公共利益的回應，為高教公共化持續努力！！

（親子共學中區暖暖蛇共學教育中心）

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