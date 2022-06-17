自由開講》中國經濟危機牽動台海安全

康駿銘

中國山東近日大幅調降教師薪酬水平至十多年前水準，甚至要求教師「退還」先前所發的5到15萬不等人民幣收入，引發教師集體罷課抗議，而這些受害人維護自己合法權益的行為，被中國政府視作「危害國家安全」，並派出公安武力鎮壓與拘捕。而在另一省份河南，早前村鎮銀行存戶無法提款的詐騙風波越演越烈，涉及金額已近400億人民幣，引發存戶的不滿與抗議，紛紛從各地聚集到涉事銀行要求提款，遭到當地政府改動民眾「健康碼」至紅色，以防疫之名為由拒絕存戶進入銀行。

這些事件不但再次顯露中國人權不受任何保障、毫無法治可言，也反映中國的經濟問題越來越嚴重。一方面揭示地方政府入不敷出，無法支付人事開支；另一方面是揭示中國對金融體系的監管極為鬆散，政府官員貪腐問題嚴重，才會引發村鎮銀行的事件。然而，若風波進一步擴大，存戶恐慌情緒很有可能蔓延至各地不同銀行，引發大規模擠兌，習近平在二十大前要面對的壓力便會更大，再加上鐵腕防疫措施，導致生產值大幅下降，房地產市場持續低迷、外資撤走、內需萎縮同時面臨烏俄戰爭所導致的物價上漲，還有外交上面臨世界圍堵，種種壓力的多重打擊之下，增加了習近平狗急跳牆借侵台轉移壓力的風險。

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中國國防部長魏鳳和在香格里拉對談中的強硬措詞，不但指控美國為「霸凌者」，更警告若把台灣「分裂」出去，中國將毫不猶豫地戰鬥至一兵一卒。（AFP）

而更令人擔憂的，是中國更月來在政治上的戰爭部署。首先是中國國防部長魏鳳和在香格里拉對談中的強硬措詞，不但指控美國為「霸凌者」，更警告若把台灣「分裂」出去，中國將毫不猶豫地戰鬥至一兵一卒。另外，據外媒報導，中國官員在近月的中美會晤上否定台灣海峽是國際海域，還認為台海是中國的專屬經濟區，這些種種的說辭，都是出於中國對台灣主權的單方面主張，因為「台灣是中國一部分」，所以台海就是「內海」；而同樣的假設之下，台灣問題就是中國「內政」，所以習近平最新發佈的《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，雖充斥贅字內容，卻是一個危險的訊號，因為這份命令內容空泛，並無詳細說明何謂「防範化解風險挑戰、應對處置突發事件」，或如何透過所謂的非軍事行動來「維護國家主權、安全、發展利益」，代表這份命令可以按領導人意願解讀，把武力侵台「合理化」為鎮壓「分裂勢力」，隨時可以當作中國對台展開「特別軍事行動」的依據。從中國的經濟危機、權力鬥爭、內外交困到「台灣海峽內海化主張」、「香格里拉動武警告」及「非軍事行動綱要」的軍事行動部署，種種跡象都是在警示台海戰爭的風險是存在，而且真實的。

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（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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