自由開講》善行與自律 疫情下看見的台灣

林苠聲

今年，全球COVID-19疫情每日新增確診數從1月中旬的408萬例降至6月初的54萬例，半年不到就下降7.5倍以上，除了與接種疫苗及各國的防疫策略有關外，比對截至6月15日2000萬以上人口的全球確診人口密度（確診數／百萬人口密度），澳洲約2.55、美國約2.52、南韓約0.037、日本約0.027、中國約0.014及台灣約0.0046，就數據來看，或許自律也是穩定疫情的因素之一。

大家都知道，臺灣機車密度亞洲第一，經統計去（2021）年未戴安全帽約1%（取締數／領有駕照數），相較於許多國家未戴安全帽的10%－90%數據（如2018 年全球道路安全狀況報告的中國、印度、南韓、中南美洲、東南亞、中亞），相差近10倍以上；疫情期間買口罩、快篩的人群循序排隊，看起來是件小事，卻也是對別人尊重、「利他主義」的自律行為，可看出台灣自我管理、自發性的樣貌以及平等的價值觀。

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台灣在沒有封城下控制住疫情，除了過去對抗大型傳染性疾病的經驗及防疫策略外，和公民社會的自律性也有極大的關聯。（本報資料照）

國內外學者將道德自律，視為良好的品格，包含了自重、自制、謙卑、意志和習慣等成分，並可轉變成為大眾認可、應循規蹈矩遵守的行為規範。2020年初期，台灣面對疫情來襲時，即刻捐贈醫療口罩和其他醫療用品給疫情嚴重的國家；在沒有封城下控制住疫情，除了過去對抗大型傳染性疾病的經驗及防疫策略外，和公民社會的自律性也有極大的關聯。

根據google發佈的人流趨勢報告顯示，4月初台灣疫情超過百例時，各個公眾場所的人潮，少了62%；餐廳、咖啡廳、購物中心減少43%，住宅區則增加14%，面對疫情變化，台灣民眾會自制，盡量少出門，而轉變成另一種清零與共存病毒的混合生活型態。

當然，病毒清零或共存的結果，常會作為判斷行為責任的依據，然而，同時間的行為卻是異常複雜，事實上，它還內含著許多文化鏡像、行為本質及生活所需的考量。我們不能指望未來經濟、政治和社會上的資源及情境，會一直維持穩定狀態，但我們能肯定的是，台灣的善行和自律會產生好的影響，並創造出具有彈性空間的生活模式，在遭遇到挫折與困難時展現出自律，藉此找回力量旋轉逆境，共同對抗Omicron新亞型變種病毒或未來的BA.4株、BA.5株。

（都市計畫技師 ）

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