自由開講》關注中國宣傳台海非國際海域的野心

邱志偉

近日中國開始在國際場域宣稱台灣海峽並非「國際水域」（international waters），並宣稱台灣海峽屬於中國管轄權內的內海，此說立刻引起國際譁然，特別是引來美方的高度關注。中國過去雖然不認同台海的國際性地位，更反對美方派軍艦通過台海，但多願意維持讓台海中立化的默契。

然而，中國此時是大動作向美方及國際社會宣稱其對台海擁有管轄權，假使國際社會默不作聲，未來恐怕引導中國更大膽在台海進行軍事行動、管制通過台海船艦，那台海的穩定現狀將遭破壞，恐怕是中共將以武力行動破壞兩岸現狀的前奏。

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過去數十年來，由於海峽兩岸的對峙關係，美國從韓戰後便派遣第七艦隊通過台灣海峽，確保台海中立化，乍看是防止中共犯台，實質也是避免蔣介石反攻大陸，多年來透過兩岸的默契，維持了台海國際海域的地位。在2017年中國中國外交部主管亞洲地區、邊界與海洋事務的副部長劉振民表示：「台灣海峽為『大陸與台灣共享的水道』，也是國際水道。」簡言之，這項默契是多年來包含中國政府在內都可以接受的共識，比九二共識還要共識。

中國大動作向美方及國際社會宣稱其對台海擁有管轄權，假使國際社會默不作聲，未來恐怕引導中國更大膽在台海進行軍事行動、管制通過台海船艦。圖為美國提康德羅加級神盾巡洋艦皇家港號通過台灣海峽畫面。（取自美軍第7艦隊官網）

此刻中國忽然翻臉不認帳，大動作否定台海的國際海域地位，背後圖謀值得各方審慎留意。特別是中國今年在政治權力結構上將有劇變，習近平將要完成三連任，外界高度關注習近平是否有變更台海現狀的野心。就在近日內，習近平才簽署了《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，此舉用在「非戰爭軍事行動」提供法律依據，接下來非常規性的類軍事挑釁行動，是否可能在台海出現，亦值得密切關注。

有關中國認定台海並非國際海域之作為，我認為中國接下來還有可能有一系列可供推演的劇本，值得外交部、國防部及陸委會高度關注。

首先，在海峽中線的地位上，未來中國政府恐怕不再接受海峽中線默契。目前所謂的海峽中線，根據國防部的定義是：「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度。」雖然中國政府從未承認這條中線的存在，但中國為了同樣確保國防安全及民用船隻安全，確實在實質上願意避開行經海峽中線以東。直到近年偶爾會軍機越界，但次數並不密集。我們擔心未來若中國政府否定台海的國際海域定調，恐讓台海中線默契消失，兩岸軍事衝突危機將大大提升。

再者，更重要的是中國要破壞國際社會派遣軍艦「無害通過」台海的正當性，因為是否無害定義權便在於中國。2019年、2021年，英國分別派遣海軍測量艦企業號（HMS Enterprise）、巡防艦「里奇蒙號」（HMS Richmond）通過台海。2019年時，法國曾派遣巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）通過台海，2021年再傳法艦通過台海。2020年，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「溫尼伯」號（HMCS Winnipeg）也通過台海，參加日本舉行的軍演。

從上述紀錄來看，美國重要的盟友：英、法、加國海軍均先後通過台海，強調台灣海峽屬於國際海域的正當性，也是國際社會普遍所接受的共識。

一旦中國政府絕接受台海國際海域定調，未來針對美國盟友通過台海，恐怕將有大動作恐嚇行為，甚至不排除有驅離外國軍艦的可能，那台海的和平現狀將備受考驗。

最後，更值得注意的是，中國若否認台海的國際海域定性，假使執意對台海維持控制力，恐怕造成國際航運的危機。

因為每年有數十萬的商船通過台灣海峽，台海是國際海域當中非常繁忙的商業航道，甚至若封鎖台海，將可能造成日、韓的貿易及糧食危機，若必須繞過台海，僅能從台灣東部海域通過，將造成航運上更高的成本，這是帶給國際貿易的直接威脅。中國這項宣言，不單在軍事上有威脅性，更在經濟上對國際社會上帶來危機，絕對需要全球正視。

我也要呼籲國防部，應該進行更多具體行動，強調國軍對捍衛台海和平的決心。而外交部應該與國防部合作，針對中國在國際社會上的軍事、外交戰略企圖，做出明確的說帖，尤其是過去外交部網站遭批說帖過時，此時更該將台灣海峽地位有更詳盡說明，並放在官方網站上。而陸委會、國安局應該評估中國此項宣布對台灣安全的衝擊，並盡可能確實了解中國的實質意圖。

我也希望行政院應該召開跨部會會議，針對台海國際化的變更，可能造成國防、經濟、外交，甚至金融上的衝擊，做好審慎充分準備，千萬別讓中國片面行動造成我國損害，政府部門務必超前部署，做好萬全準備。

（立法委員）

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