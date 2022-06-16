自由開講》監控體溫、降溫，能否避免武肺的兒童腦炎？

王英明

今（16）日《自由時報》的「自由廣場」，有桃園市婦產科林醫師提到：小孩子十五分鐘之內，體溫可以升高到達三十九度以上。如果嚴密監控體溫，馬上降溫，是否可以避免腦炎、MIS-C、甚至死亡？

我的答案是，相當不可能！

人類腦幹有一個調節體溫的中樞，叫做「下視丘」，它的功能是在外界環境溫度無論如何，都設法能調節我們的體溫在一定的範圍內，亦即維持體溫能控制在一個「定點」。但是當身體有了感染，病原體（例如病毒）與身體的免疫細胞「作戰」後，所產生一種化學激素，循環到下視丘，就會使它的體溫定點的上升、因而產生體溫上升的症狀。

請繼續往下閱讀...

正常狀態下，只要感染不嚴重，或下視丘的調節體溫功能，並沒有受到破壞（絕大多數的病都是如此），免疫系統將會產生作用，打敗了感染，當高峰期過去，經過溫度的起起伏伏，前述的細胞激素也不再產生，加上藥物的作用，體溫都會慢慢恢復正常。多數即使在最厲害時，也很難得超過40.5度。最後感染過去，體溫也就降了。量體溫就是「感染有沒有受到控制」的一個指標，但設法降溫並不是治療疾病的一個手段、也不是目標。

簡單的結論就是：「因為生病所以發燒，而不是因為有了發燒才造成疾病」。「因為腦部壞掉了，所以有了發燒。而不是有發燒、所以才燒壞腦子」。另一個觀念是：因為病好了、所以才退燒。而不是退了燒、病才會好。因此，治療病源，比處理發燒更重要。

家長在小孩發燒的時候，盡量降低體溫，最主要是讓病孩舒服，並非治療疾病。（本報資料照）

COVID-19 感染某些兒童後，病毒進犯腦部，破壞了腦細胞、加上各種可能的機轉，造成的就是「腦炎」變化，結果是痙攣、嘔吐、昏迷、步態不穩、胡言亂語、肌躍型抽筋，也就是我們俗稱的「腦壞掉了」。但前面提到，腦部已經發炎，才造成發燒。發燒是結果。而治療結果、對源頭幫助並不大。

打個比方，有一位兒童肺炎而造成發燒不退，這時候重要的是趕快治療肺炎，讓發炎受到控制，發燒才會退下來。若是只監控溫度、使用各種方法來退燒，譬如吃退燒藥、肛門塞劑、冰枕（開玩笑的講，把人放到冰箱裡），肺炎會好嗎？

目前所知，COVID-19 造成兒童腦炎，除了病毒直接侵犯腦細胞以外（仍缺乏直接證據），還有可能是因為細胞激素風暴、血管內皮細胞的受損造成腦部水腫、其他器官的受損而間接影響腦部的功能。所謂細胞激素風暴，就是身體的抗發炎細胞，免疫系統的反應過度，反而造成身體自己本身被破壞。所有真正的原因到現在還在研究當中。

但一個好消息是，最近的兒童腦炎病人，治療上大部分都已經能夠得到控制，也沒有「這麼多人都走了」。這都是所有小兒科醫師努力的結果，而指揮中心所提出來的各種指引，也讓家長也都能夠提高警覺心，不至於傻傻的已經有了問題還在觀望，這都是指揮中心與專家們充分合作的結果。我們應該感謝他們的努力，而不是在旁邊說風涼話：今天死幾個、明天死幾個。

家長在小孩發燒的時候，盡量降低體溫，最主要是讓病孩舒服，並非治療疾病。林醫師的小孩得了玫瑰疹，因為使用退燒藥，「所以病馬上就好了」，這完全是錯誤。而是疾病的病程已經到了、自然而癒的關係。其實玫瑰疹只是一個通稱，小兒大約有60到80種的病毒感染後會皮膚出疹子，人類泡疹第六或七型引起的比較明顯或時間拖長的發燒，特別叫做玫瑰疹，不過絕大多數的病人都沒有什麼危險。

兒童COVID-19 造成腦炎而高燒到40度以上，醫界現在有嘗試降溫方法治療，看是不是對血液循環或新陳代謝有所幫助。但這樣的降溫治療，是針對「已經發作腦炎」的病人而採用的，並不是像林醫師所想像，還沒有進入腦炎狀態、或是害怕變成腦炎的病人，監控體溫降低體溫就有減少腦炎的機率。醫學上並沒有這樣的證據。任何一個確診病兒，不會因為你努力去降低他的體溫，他就不會造成腦炎。若是這麼簡單，全台灣的兒童加護病房，都可以關門了。

總之，嚴格控制體溫、降低體溫，對小孩子的全身狀況、舒服度，是有幫助。但是，不要閉門造車，以為這樣就可以避免重症，這樣想未免太天真。若是造成家長誤解，拼命使用退燒藥，而忽略了趕快去尋找小兒科醫師的診斷，或是沒有注意仔細觀察小孩子的全身變化，只注意退燒動作，這樣是更糟糕的事情。

（作者曾任小兒科醫學會學教育委員，著有《寶寶發燒怎麼辦》一書）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法