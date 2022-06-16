胡，怎麼說》對岸中共射過來的「三支毒箭」-毒性不能輕忽！

中共這幾天接連射過來「三支毒箭」，第1支毒箭就是魏鳳和的狠話嗆聲分裂台灣中國就不惜代價打到底，第2支毒箭是習近平簽令「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，第3支毒箭就是中國外交部宣稱享有台海主權，把台灣海峽當做中國「內海」。3支毒箭連發，除了要毒化、併吞台灣，簡直形同為中華民國送來3根棺材釘，要為中華民國送終!

中共對台灣，射飛鏢、丟石頭、扔泥巴、潑髒水...，滲透分化、文攻武嚇，資訊戰、認知戰、法律戰、外交戰...無所不用其極。台灣和惡霸中國為鄰，惡霸想侵略併吞台灣，平常就大小劣行、無惡不作，早已司空見慣了。

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不過，最近中共射過來的「三支毒箭」，則不能等閒視之，因為三箭都淬了不可輕忽的毒性。忘戰必危、怯戰必亡，想要和平、就要備戰，這些話台灣千萬不能只是坐而言、更要起而行，否則台灣的前途恐有不測之禍，中華民國之命更恐遭惡霸奸謀毒手所害。

令人感嘆更不恥的是，那些捍衛中華民國喊最大聲的，像馬英九及徒子徒孫們，做的事簡直就是在地協力替中共為中華民國封棺、釘棺材釘，像馬英九批台灣不自由的民主、民選獨裁等用語，和中共侮辱民主制度、批選舉是假民主，根本就是同一鼻孔出氣，他還說過，中共武統、國軍一天就會投降...，這不叫中共認知戰的在地協力者還能叫什麼?

還有一種協力者，就是滿口要和平，但她講的和平方案，分析起來就是要先經台灣降格為地方政府、中華民國被滅亡的路經， 這根本就是投降、哪是和平?

3支毒箭的第1支，12日中國國防部長魏鳳和在新加坡香格里拉對話上，惡狠狠的宣稱，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價、一定會打到底，這是中國的不二選擇」。

魏鳳和講話對象是美、日、澳等等參與對話的國家，但實質目標則是射向台灣的一支毒箭。

他的頭銜是中國國防部長，但就中共的軍事體系來說，軍權都在習近平兼主席的中央軍委會，魏鳳和等於是軍委會門房傳達室的值勤官，掛著國防部長招牌，他用更尖銳、更威迫的語氣重彈老調，等於是傳達中共軍方鷹派勢力昂揚。

他的威迫，台灣當然一個字都不會接受，美日等國際社會也都表明，不接受中國藉揚言對台動武、做要脅勒索。

第2支毒箭升級了，就是中共總書記、中國國家主席、中共軍委會主席習近平簽令發布了「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，15日起生效。這份文件本是做為習近平調動軍隊之依據，用在維穩、維和、反恐、救災、打擊犯罪等等。

在中共「黨指揮槍」的傳統裡，有無這份文件對習近平掌控軍權並沒有實質影響，但習近平喜歡玩「依法治國」，有文件就好像有憑有據、師出有法的樣子。

當然，習近平及中共都不會理解權力來自人民的民主憲政這一套，有人民的選舉授權、才會有法律、才能依法治國，中國號稱人民共和國，但一黨專政統治中國的中共政權，強盜集團出身仍信奉「槍桿子出政權」，沒有人民的份，這份文件可以讓習平把共軍軍權抓的更牢，中共20大預定10月左右召開，反習勢力雖「隱隱」欲動，不過習的軍權在手，反對者欲動就是「蠢蠢」，習近平將進入黨政軍大權一把抓、一人獨裁的第三個五年任期，實質上就是晉位為紅色皇朝唯一之「皇」。

殘暴侵略烏克蘭的俄羅斯獨裁者普廷，以不宣而戰的「特別軍事行動」企圖掩蓋其「俄國版希特勒」的殘酷屠殺烏克蘭人民戰爭罪行，習近平的「非戰爭軍事行動」是否有樣學樣專學壞樣，暴君師法暴君，用這做為侵略台灣、對台海進行軍事行動的依據？因中共未公布綱要，但感覺其中潛藏埋著針對台灣的毒箭頭，習或許會藉操控武統台灣的議題，把軍權牢牢抓住。

第3支毒箭，則是中國外交部戰狼發言人汪文斌宣稱，台海是中國享有主權的內海。這種說法其實一點都不奇怪，因為在一個中國-就是中華人民共和國之下，台灣承認了一中、接受了一中、被併吞入了一中，台海真的真的就如同中國內海，台灣2300萬人固然失去一切，美、日、歐、英、澳...，都麻煩大大了，中共軍隊佔領台灣做根據地，何止把台灣當內海，更如瓶塞一樣遏守南海門戶，更東控北太平洋中南段，宰制了經濟通路的生命線....。

台海被中國當內海，就是台灣被中國併吞了，連帶出來的問題一大堆，且一個比一個大，國際社會各大小國都受不了巨大損失，中國既然放出毒箭、講明了，它就是要併台灣、把台海當內海，國際社會各大小國的權益都被犧牲掉了，您說，各國及國際社會會讓這種只有中國有利、對世界各國都不利的事發生嗎?

戰狼對台灣放毒箭的狠話，引起國際社會反向思考:如台灣及台海都被中國佔領，那...。這一毒箭其實轉彎射到中國自己!

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