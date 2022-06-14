自由開講》濁水溪棄置文蛤恐成濁水溪危機！？

粘麗玉

濁水溪揚塵困擾沿岸居民百年，「吃飯配沙」儼然成為當地居民寫照，尤其106年雲林縣旭光國小更測得PM10破千的驚人數值，震驚各界。為此雲林縣當地立法委員劉建國在106年質詢時任行政院長賴清德，並由賴清德在107年至濁水溪現勘後，裁示成立濁水溪揚塵治理平台，結合環保署、水利署以及林務局等資源，對濁水溪揚塵進行治理。

為了不再讓旭光國小PM10破千情況發生，中央盤點過去治理不佳的原因，同時由地方民代監督定期召開檢討會議，並編列第一期（107-109）5.05億元及第二期（110-112）4.8億的經費，透過水覆蓋、綠覆蓋、稻稈覆蓋以及河道整治等工法，逐步改善濁水溪揚塵的發生，透過行政院環保署的監測資料，可以發現濁水溪揚塵事件日數從106年59次、107年50次、108年29次、109年9次，到110年降至6次。

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然而看似斐然的成果，卻因為錯誤的工法，讓一樁美事變的美中不足，甚至可能害民眾受傷。主要就是雲林縣政府以防制揚塵之名，將農業廢棄物的文蛤殼，未經處理就直接大量傾倒在濁水溪床中，宣稱是作為固沙、覆蓋的作用，然而文蛤殼本來就重於沙，在沙地上就會有下沉的問題，究竟有沒有實際覆蓋作用？還是最終反被河沙覆蓋？這尚有討論空間外，未經處理的文蛤殼，直接棄置在濁水溪中，支離破碎的殼，儼然成為藏於沙中的凶器，對在溪中從事農務的農民以及施作揚塵防治工程的工人，都造成極大的威脅。

圖為農業廢棄物的文蛤殼示意圖。（資料照）

濁水溪揚塵的治理工法，應在治理平台上充分討論，並取得共識後才執行、施作，然而文蛤覆蓋顯然沒有經過充足討論，就只是雲縣府便宜行事，如此做法其實非常不可取！而雲林縣府又一再以媒體力量，想將這樣的做法，搭著濁水溪揚塵整治有成的順風車，行塑為「成功的工法」，對此一定要有人挺身而出，撥亂反正，否則未來台灣各溪床恐將淪為廢棄殼的回收場。

濁水溪治理平台必需針對文蛤殼覆蓋一事，盡速來進行討論，若有危險、傷人的疑慮，該移除就應移除，不應放任縣府自創工法，來迴避自己應負責的文蛤殼去化責任，且台灣母河更不是置放廢棄物的地方，同時文蛤殼經處理後，可做再利用的範圍廣泛，無論如何雲林縣府都不應該是這樣便宜行事！

（台灣水資源保育聯盟 主任）

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