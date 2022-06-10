自由開講》協尋4000劑兒童BNT疫苗：盧市長請說清楚，到底有無出借疫苗？

錢文南

中南部疫情逐漸嚴重，家長憂心5-11歲打不到疫苗，為了要減災、降低死亡率，指揮中心配發至各縣市政府兒童劑型疫苗，戶籍人口接種率平均都有95％，若以第一劑覆蓋率90％數據經驗值，兒童劑型目前配發到各縣市是足夠，以雲林縣政府為例，配撥疫苗明明足夠，雲縣府還在喊疫苗不夠，甚至利用全民打疫苗運動，成就自己政治利益，兒童BNT疫苗儼然成為張麗善政治鬥爭的犧牲品！

根據雲林縣四月份5-11歲兒童約34813人，兒童莫德納疫苗累計已完成10717人接種，另指揮中心截至5月30日止，已配撥雲林縣兒童BNT疫苗18,400劑，即可讓戶籍人口覆蓋率95.16％，統計從5月2日統計至6月6日止，兒童 BNT疫苗有18243人接種，剩餘2457劑，並無雲縣府所說不足之事實。

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議員為兒童BNT疫苗質詢縣長 卻換來一頓辱罵？

張麗善縣長對外說向其他縣市借了4000劑才能補足缺口，用這樣論述在玩弄數字遊戲，導致雲林縣議員集體跳腳，指出在疫情如此嚴峻之下，縣政府明明「拿了滿手疫苗，還製造恐慌說疫苗不夠」。然後雲縣府一下借500劑、一下還500劑、接著又借4000劑，一邊砲轟中央，一邊塑造自己虛名的兩面手法，用政治方式在炒作疫苗不足輿論，製造家長恐慌，造成家長爭先恐後搶打疫苗，最後換來的是短時間的全國兒童疫苗施打率第一名的虛名稱號，如此政治炒作手法，對防疫工作是沒有任何實質幫助。

以第一劑覆蓋率90％數據經驗值，兒童劑型目前配發到各縣市是足夠，但配撥疫苗明明足夠，雲縣府還在喊疫苗不夠。（本報資料照）

為此雲林縣張庭綺議員行使監督縣政的職權，在議會質詢不僅得不到答案，最後換來的卻是張麗善縣長謾罵與批評不夠格當議員，如果連監督議會的議員遭受羞辱，那張麗善縣長又將縣民「知的權利」置於何地！

轉手的疫苗 保護力大打折扣？！

疫苗如此珍貴，BNT疫苗保存條件要求相當嚴格，必須在零下80°C的極低溫冰箱，才能存放半年，施打前需要先解凍至2到8°C，過程一旦有任何溫度不符合標準，都可能影響疫苗效力，因此疫苗從開箱到入庫，每一個過程都是經過一再演練，各個環節都不容許出錯，確保每一劑珍貴的疫苗發揮最大效力，指揮中心直接配發給縣市政府，在經過雲林縣這樣借來借去還來還去，經過轉手的疫苗，該如何確保冷鏈配送過程不斷鏈，整個運送過程SOP是否完善，而這轉手的疫苗更存在冷藏、效期、運送途中風險，保護力是否大打折扣，家長們又如何能安心！

同時，疫苗也是有期限的，現在這批雲林借來的4,000劑疫苗將何去何從？雲林縣是否會返還疫苗？還是讓這批4,000劑疫苗放置過期後銷毀？張麗善縣長必須交代清楚。

協尋4000劑兒童BNT疫苗 究竟流向何處？

最後，各界都在討論雲林縣4000劑是跟哪個縣市借？到底有沒有借？一切都是疑問問號？目前坊間傳聞此4,000劑是向台中市盧秀燕市長商借，對比截至6月6日台中市府社區覆蓋率僅74%，台中市府有責任出面說明，到底有沒有出借疫苗？除雲林縣外，是否還有借其他縣市？台中市目前社區覆蓋率74%，盧秀燕市長是否棄台中市民健康安全不顧，只想幫助國民黨其他縣市擦脂抹粉？

（台灣教授協會前副秘書長）

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