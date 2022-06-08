自由開講》關於菸品管理的八大迷思：零售商觀點

林良偉

從媒體看到《菸害防制法》修法審查的相關報導，做為銷售菸品的通路，自然也關心未來可能的菸品管理方式，不過在看了不少立委提案的修法理由之後，令人意外地充斥各種憑空出現的想像與迷思，希望立院諸公能更了解現實面的狀況，不要讓這次的修法可能在達不到預期效果的同時，還引發諸多民怨，那就未免貽笑大方了。

迷思一：輕量包裝的菸品吸引青少年？

其實不會，目前市面上的細枝菸品都比較貴，個人觀察會買的客人通常只是煙癮比較小的。

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迷思二：加味菸減少嗆味容易入口？

只要去詢問吸菸者，沒有人是因為香菸氣味芬芳美妙所以使用的，和酒一樣，菸「味道不好但用了心理感覺好」，不同產品只是每個人偏好風味不同而已！而且習慣很難改，禁止加味菸大家只會改買來路不明的走私水貨、或去買菸友爽之類的沾粉，稅收不知道要損失多少。

迷思三：警示圖文越大越好？

如果吸菸者會因為噁心圖文少抽菸，那面積大小根本不是重點，問題是品牌標示不清會讓我們在整理貨品和賣給客人時非常耗時，先不論讓客人大排長龍帶給我們的損失，如果拿錯菸還會引發爭議，這是一大問題！

迷思四：禁止陳列展示避免廣告？

這個邏輯真的令人不解，菸品售出後每個人都可以在不同地方看到菸包，禁止展示到底有何意義！何況又不是所有店員都能背誦所有菸品名稱，多數客人都是用手指告知店員想要的菸品，不要把所有賣菸場所都想像成連鎖便利店的規模，很多雜貨店的品項本來就少，讓客人看到產品才不會一再詢問，不准陳列未來一定民怨衝天！

迷思五：加熱菸的機器配件也是菸品？

看到很多完全沒看過也沒使用過加熱菸的立委發言令人莞爾，說電子儀器不管制就會吸引民眾吸菸，這種猜測就像菜刀不管制會吸引民眾殺人一樣毫無邏輯！現況即便水菸壺或菸斗沒有被當作菸品，立院諸公有看過這些配件在打廣告嗎？當然沒有！因為只有本來就在使用菸品的人才會需要買配件，既然菸柱比照菸品管理，不理解限制機器的販售方式有何意義。

很多完全沒看過也沒使用過加熱菸的立委發言令人莞爾，說電子儀器不管制就會吸引民眾吸菸。（本報資料照）

迷思六：吸菸年齡提高能降低吸菸率？

說一句良心話，如果通路不自律，吸菸年齡限制永遠形同虛設，何況，十八歲可以結婚生子但不能決定自己的嗜好、能考駕照能看限制級電影卻沒有購買合法商品的自由，實在看不出立法的合理性。

迷思七：禁止製造、販賣、展示或廣告與菸品容器形狀近似之物品？

這恐怕又是坐在辦公室吹冷氣的官員一廂情願，立法者能想像市售商品與菸包大小形狀相近的品項有多少嗎？各種零錢包、名片夾、面紙、潤喉糖、撲克牌都要改換造型？簡直匪夷所思！

迷思八：雪茄館禁止吸菸？

雪茄屬於高單價、品項特色差異大而又小眾的產品，使用時間動輒一兩個小時，提供使用與交流空間可說是販售的必要條件，而政府的修法理由竟然是因為雪茄館提供餐飲，所以是供公眾消費之室內場所，試問不抽雪茄的人是誰要到雪茄館吃飯喝酒呢？這樣針對性的修法又對菸害防制有何助益？

（菸品零售商）

自由評論網提醒您，吸菸有害健康

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