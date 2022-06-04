自由開講》從攝氏41度講起

王英明

上週社群網路上傳出，總統蔡英文下令，「孩童發燒達到41度才准收治」 。當然這是假消息。當我看到這個新聞時，委實大吃一驚。因為只要小學已畢業，都會知道這是假消息。總統主政國家大事，尤其是外交與軍事，怎麼會管到醫師業務？但這樣的不實謠言，很多人竟然不是一笑置之，而是相信並轉貼。那麼難道很多台灣人都小學還沒有畢業？不禁令人懷疑過去75年來，教育部究竟在做什麼事情，竟然沒有教導出有辨識能力的公民，卻培養出一大票「網傳群眾」、一看到Line有消息，不分青紅皂白、立即按讚分享？

行醫多年經驗，小病人發燒到40.1度或40.5度並不少見，但是能到41.0度，真的是非常非常罕有。網傳「攝氏41度」的來由，原來出自5／22疫情指揮中心的COVID-19 「兒童腦炎重症前驅症狀」手板第一項：體溫大於41度。其他是持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續性頭痛、肌躍型抽搐、步履不穩。

請繼續往下閱讀...

這一個月來新冠病毒所引起的兒童腦炎，「出乎意料」比想像中的多。這個簡明指引，應該是指揮中心委託小兒科醫學會專家整理而成。目的是提醒如出現這些現象，可能已有腦炎病變，雖有另外說明指出，不一定要到41度，只是舉例，到了這個溫度，體溫調節中樞恐怕已經功能喪失。但民眾常常話只聽一半，不喜細部說明，而這截圖手版就會讓人家誤會（或故意誤會）到41度才有危險、才要送醫，（而40.9就不必？）。

現實上，一向很多媽媽是看到小孩子一發燒、不管幾度，就是趕快去衝去看醫師、怕「頭腦會燒壞」，更不用說已經超過39或40度。依照我的觀點，此一指引手板，對象應該是臨床醫師，加強醫師診斷上的警覺心，而不該是家長。

國內因新冠病毒所引起的兒童腦炎，「出乎意料」比想像中的多。（EPA）

就像過去指揮中心兩年來的許多嘮嘮叨叨的說明解釋，民眾很少會聽進去或真正聽懂，不但使得社會上對新冠疫情的討論話題與關注力，在全世界數一數二，知識爆炸，各種預告猜測、疫苗資訊真真假假、排山倒海而來，很多「非本科」醫師（連國外媒體也注意到了，是外科、精神科醫師最多），都可成為網路臉書YouTube的疫情專家，只要寫一個訊息或秘訣，馬上成為各家媒體引用的焦點，但不知道這些在言論自由的大帽子下的發言，對疫情的控制幫助了什麼。

各縣市首長一知半解，學了幾個名詞，忽然都成為公共衛生權威，每天上電視說東道西，再加上在野黨政治性的攻擊與不實謠言，竟然使得台灣民眾超越先進國家人民的水準，有能力對疫苗挑三揀四，還說出一大堆連國外專家都看看不懂的道理（例如兒童BNT疫苗優於莫德納），然而卻忙壞了許多民眾，腦袋混亂茫然，大家生活上除了疫情，就是疫情，其他所剩無幾了。

這腦炎指引，是認為家長從來沒有帶過小孩？換句話說，「有這些情形是很危險的喔」，大家還要指揮中心提醒才恍然大悟？就常理而言，家長如看到小孩子持續嘔吐、持續抽筋、昏睡、走路不穩，還會把小孩子放一邊、去看八點檔連續劇？更不用說又加上發燒？其實近日也有一個九歲男童，完全沒有發燒，嘔吐兩天、胡言亂語後就昏迷死亡。

其實不論是否新冠或其他的病毒細菌感染，最重要的是觀察病人的一般全身狀況，包括呼吸、心跳（疫情後又加上血氧），而不是體溫幾度。假如有「不尋常的」症狀發生，本來就會去看急診，加上有發燒當然更增嚴重性。

台灣小兒科醫學會早在1985年左右，就於網站刊登有兒童發燒緊急就醫的健康指引。更早的是我撰寫、由聯經出版社在1982年出版的《寶寶發燒怎麼辦》（絕版多年）裡面所提到的發燒而且有什麼症狀需要看急診，而且我也提出「是腦壞掉才引起發燒，不是發燒引起腦壞掉」這個觀念（應該是台灣首次有人提倡）。上述這些所提到的小兒有關不尋常症狀，事實上是適用於各種感染，包括肺炎、心肌炎、而不是聚焦於腦炎。

其次，由最近的兒童新冠感染新聞事件，我覺得有三件需要檢討的：

一是小兒科界早就知道omicron 感染會造成兒童全身性器官侵犯（雖然比例少），也有專家警告，台灣若開始與病毒共存措施（降低隔離、疫調、匡列標準），小兒病人死亡必定在40-100人之間，何以很多醫師還是強調，兒童感染「都很輕啦」，一兩個月前仍有小兒科專家，主張沒有打疫苗也沒關係（甚至有外科醫師主張絕對不打疫苗），理由是擔心疫苗副作用，認為疫苗在大人、是利大於弊，但小兒是利弊相當、甚至是弊大於利。殊不知任何醫療，本來就有其風險性，何況台灣的社會是容不下有少少的小孩身亡（看「很多孩子走了」這種震撼人心的貼文就知道），何況國外的觀察已知道兒童疫苗的副作用非常非常低。糟糕的是，指揮中心也沒有這樣的「緊張急迫性」，心態無要無緊、慢條斯理，以致造成現在有被野黨攻擊的藉口。

二是四月中旬，指揮中心明明知道疫情的大風暴即將來臨，兒童疫苗的注射非常迫切，又明明知道手頭已有莫德納疫苗，「便便」馬上可以開始使用，偏偏雞婆要進口不知道什麼時候可以使用的BNT，「以便家長可以抽單、可以有更多的選擇」。這好像是將有暴風雨，讓大家都趕快穿好雨衣（不管是什麼牌、總是合格的雨衣）再前進，被淋濕的人一定比較少，但，「還有一件更漂亮的雨衣還沒有送到喔，想穿的人可以再等一下」，其結果是另外一牌的雨衣終於送到，可是一半人都已經淋濕了，運氣不好的人就出事。現在我們已經可以預料，當兒童BNT童疫苗兩劑打完、大家有了抗體，應該是疫情已經趨緩或尾聲了。

第三是，由中和市兒童（恩恩）罹病身亡的急診耽誤，無論問題出在哪一個環節，一般人確是缺乏可以做為顧問、徵詢，或有事情能幫忙的家庭醫師，這是整個社會上都要重視的一個問題。有親友告訴我，他的小朋友在加拿大插班入學，所填的資料第一個就是你的家庭醫師是誰？

在台灣要問家長，小朋友的家庭醫師是誰？應該有3／4的人回答不出來。疫情當前，以高雄市為例，其衛生局長是前任家庭醫學會的執行秘書，難怪所有疫苗、快篩、PCR、門診、後送、疾病分類，都有地方開業醫師做為第一線保護者。反觀有些衛生局長是大醫院骨科醫師出身，把所有的業務都放在聯合醫院，防疫與開業醫師似乎沒有什麼關係。若是恩恩媽媽，當時能夠找到平常有看診、也注射疫苗的小兒科醫師，請他全力協助，也就不會面對119的公事公辦下，孤苦無依了。

（作者為家庭醫學會創會理事，前任小兒科醫學會教育委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法