胡，怎麼說》人、事、時、地、物，都抓到了，但恐是網軍大隊冰山一角！

在PTT發文攻擊中央防疫，卻被踢爆疑為網軍操作，此案的人、事、時、地、物，都被抓出來了，柯市府卻急切、切、切，指都是個人行為、無關市府，企圖切割，但，凡走過必留痕跡，豈能一切卸責了事?更恐怕這只是網軍大隊露出的冰山一角！且待下回分解。

此案先被網路專家踢爆、經市議員王閔生爆料、再到市府調查，目前知道的是:

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#IP，位址在台北市政府。

#人，是台北市政府公務人員，台北市會展產業發展基金會林姓員工。

#事，涉嫌發布不實消息攻擊中央防疫措施，還稱家中妻及3個小孩確診發燒到40度卻拿不到藥、「顏色對才能拿到藥」。同一IP的另三個不同帳號還被網友發現，經常發文以塔綠班、智障議員等政治攻擊語詞謾罵柯文哲政敵。這部分市府調查中未交代清楚，只根據該林姓員工表示，帳號都是他的，一人扮3個角色用3個帳號發文。

#時，在公務人員上班時間發文，但另被查出3個帳號上卻是3種不一樣的班表。這是不是表示他自己曾透露的，上班就是在PTT「監督你們」?

#物，用台北市政府公務使用的IP等工具。

以上人、事、時、地、物，全都有了，全都在柯市府轄下，被市議員王閔生踢爆IP在北市府之後，柯市府火速公布了調查結果，卻企圖切割，但人事時地物5者俱全，柯市府還能否認得了什麼？果然又是老狗耍的老把戲，就是全推給個人、跟市府無關。

但這個被切割的林林姓員工，頂多只是外圍、甚或外圍的外圍，此事恐怕只是冰山一角，背後網軍大本營恐怕還大的很呢!

在5月下旬，有4件操作假訊息攻擊防疫、並以指控蔡政府「草菅人命」做為發動認知戰目標的案例，看似各自獨立，其實隱然有環環相扣的操作痕跡:

1，台北市府林姓員工發文稱發燒到40度卻領不到藥，2，藍白粉專藍白拖的逆襲貼出的假冒總統「蔡英文下令孩童燒到41度以上才准收治」的那張偽圖卡，遙相呼應，目標都是製造及散布假訊息來誣指蔡總統「草菅人命」。

3，就是郭彥均加料貼出、藍軍全黨聲援散布的「很多孩子都走了...」，擴大不實消息的攻擊點都是蔡英文政府冷血、草菅人命；4，台北市府發言人陳智菡則稍早以無證無據的虛構，誣指蔡總統暗崁疫情、草菅人命云云（已遭市議員苗博雅犀利打臉）。

藍白軍藉疫發動網攻當然不只以上4件，在此僅提出這些，希望愈多的事實浮出，讓背後操作的影武者無所遁形，讓真相大白於天下，不要讓假訊息亂防疫!不要讓藉疫添亂取政治利益者得逞!

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