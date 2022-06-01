法操》【TVBS主播霸凌案】擺陣、燒符咒會有法律上的問題嗎？

若想透過擺陣燒符咒來犯罪，實際上會不會成立犯罪？然而面對職場霸凌我們該如何是好？

法操司想傳媒

根據新聞報導，近日TVBS爆出女主播霸凌事件，據傳有三名主播因為不滿另一名主播在座位上擺陣燒符咒，讓她們覺得不舒服，所以剪破受害者的圍巾、把用過的口罩、化妝棉及絲襪丟到桌上來「破除」陣法。不過雖然霸凌案在業界燒得沸沸揚揚，但TVBS否認有此事發生，僅表示主播間確實有過小糾紛。

法操想藉機討論兩個問題，一是若是想透過擺陣燒符咒來犯罪，實際上會不會成立犯罪？二是面對職場霸凌該如何是好？一起來看看吧！

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TVBS日前傳出主播霸凌案。（資料照）

迷信犯

因為出於迷信而想要透過超自然現象來實現犯罪，這在法律上被稱為「迷信犯」。在我國學說上認為，因為迷信犯所想要操控的是人力根本無法支配的力量，在犯罪的行為與結果中根本無法產生因果關係，所以根本談不上構成要件的實現而不成立犯罪，頂多只能說是具有犯罪的想法，如果連這個都要處罰那就是在罰「思想犯」了。

雖然在部分學說上有人會認為「迷信犯」跟刑法第26條之「不能未遂」應該要有所區隔，認為不能未遂是出於「重大無知」才誤認有既遂的可能（例如殺已經死亡的人、誤以為砂糖可以毒死人等等），但其行為在外觀上仍具有一定危險性，但對於迷信犯卻不會直接聯想到犯罪行為，所以兩者有所不同。

中華民國刑法

第 26 條

行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，不罰。

不過在實務上做法中並未區分二者，而是認為迷信犯之行為也是屬於一種基於迷信所產生的「重大無知」，因此對「擺陣、燒符咒」之行為還是依刑法第26條之規定，不罰。

面對職場霸凌該怎麼辦？

我國目前並沒有一個專法特別針對職場霸凌進行規範，所以必須要依照具體的情形透過刑事、民事等訴訟尋求救濟。

相關刑責：

如果是在公司、群組被他人以「言語、文字、動作或圖畫」等方式辱罵，由於會使個人在社會上的評價受損，會有「公然侮辱罪」的可能；如果是傳述一個「具體的事實」來毀損名譽，則有「誹謗罪」的問題。

又如果是將未來可能產生的惡害告知被害者，使其心生畏懼，則可能構成「恐嚇危害安全罪」；若是以「現實的強暴脅迫手段」來迫使被害人為（或不為）無義務之事，則可能成立「強制罪」；更甚者，如果加害人動手動腳就還有可能成立「傷害罪」。

民事賠償：

如果因霸凌行為導致權利被侵害而構成侵權行為，可以依民法第184條之規定請求損害賠償；如果人格權（身體、健康、名譽、信用……）因此受損，還可以依第195條第1項規定請求金錢賠償，並請求回復名譽之適當處分。

而且因為遭受同事的不法侵害，代表同事的僱用人—也就是老闆沒有盡到監督之義務，所以可以依第188條第1項前段之規定，向僱用人與行為人請求連帶損害賠償。

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