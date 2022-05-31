自由開講》 假消息後的「假消息」 更是居心不良！

陳啟濃

藝人郭彥均提出「很多孩子都走了」的言論後，政府應該站在遏止不實發言的立場，按法律程序行使公權力，否則就是尸位素餐，失職怠忽職責。對於政府要依法處理的立場，指指點點，這才是想要收割政治利益，任意的擴大影射的發言，這是假消息後的假消息，更是居心不良。

假消息1. 蘇貞昌要法辦郭彥均。蘇院長的發言本來就是要依法處理，人民不可製造謠言。經過有心人士的加工處理，變成蘇院長劍指郭彥均，要將他法辦。蘇貞昌不是獨裁政府的行政院長，這樣的指控無非是要製造政府都是弄權欺侮善良老百姓的形象。

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針對是否查辦藝人郭彥均？行政院長蘇貞昌（29日）表示，台灣是在整個認知作戰的最前線，對於社會安定有任何侵害，絕不能掉以輕心，將由權責機關依法公正辦理，強調不是針對任何個人。（記者陳建志攝）

假消息2. 侵害言論自由。把言論自由無限上綱，假消息說成是言論自由。這樣的手法是要把假消息合理化更合法化，混淆人民對於言論自由的正確認知，骨子裡是想要破壞民主社會言論自由的價值。

假消息3. 對民主的失望。闡述民主的變質，執政者的墮落濫權這樣的言論。這樣的手法，跟當年對阿扁的政治迫害方式很類似。讓台灣人對民主投票失去期待，製造任何政黨執政，都會現出腐敗專權的醜陋面目。

利用發言製造事件，特定政治網路工廠就有機可趁，最大的輸家是人民對台灣民主失去信心。所以重點要澄清按法律程序依法行政，言論自由不是可隨性發言的謠言，民主投票機制是人民可當家作主的機制，民主要更精進，而不是走向墮落的放任。



（教育人員）

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