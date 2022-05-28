自由開講》我不缺900元，但不能缺特權！

韋儒弼

警方5/27晚終於公佈徐姓市議員的違停密錄器。個人看完後，發現社會大眾似乎冤枉了徐議員，因為她的態度「溫和冷靜」，並沒有想像中的「兇巴巴」施壓警員。但個人覺得很有問題的是：

1、擔任市議員，對各種法規應該比一般人更清楚。該紅線已證實是市府畫的，明明知道紅線不應該停車、連臨時停半分鐘都不行，尤其是在狹窄的單行道小巷子裡，有可能會影響較大型車、甚至是消防車、救護車的通過。黃線有時候比較寬容，但紅線是最嚴格的，開車的人都知道。她怎麼這樣大膽、認為紅線違停沒有關係、有把握不會吃罰單、也不會被拖吊？看現場只有她一部車子，為什麼眾人都不敢、她卻敢停？其實不想走路，停到附近的停車場，再坐計程車過來，也不會超過100元，她為什麼就是捨不得花這錢？這不就是我們常常講的目中無人、違法亂紀嗎？可見她這樣有恃無恐、全世界我最大的違停違規，並覺得「不會被處罰（或沒有人敢罰）」、應該不是第一次，只是沒有人講而已。這樣的人怎麼可以當市議員？話又說回來，她應該不是唯一的一個吧。

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2、心目中如果沒有法律，今天認為違停沒有關係，明天說不定收回扣、出賣市民，也沒有關係。我們擔心是這個心態，而不是那900元。我們聚焦的應該也是這個違規行為，而不是她的態度究竟和平、還是粗暴。也想要追蹤她事情發生後，是抱歉羞慚，還是理直氣壯。也就是我們選出來的市議員，人品究竟是高貴還是低賤。有時甚至甚至不必高貴，只要守法就好了。

3、紅線違停，可以先勸導而暫時不開單嗎？查條文可適用勸導的情形是只有：正在上下客貨（包括病患）且沒有影響交通、或是在深夜時段。而且看這些條件，都應該是駕駛座有人，正在忙著一些「不得已」的事情。然而徐議員好像第一天上班的社會新鮮人，對法條天真幼稚又陌生。這是一個law maker嗎？（立法者是民主體制對議員、立委的稱呼）。

4、徐議員究竟從哪裡得知消息說是「可以先勸導」？是誰告訴她的？若能找到這個人、應請加以公布當事人姓名，並請他代付罰款。或若真的交通規則已改這樣、任何狀況都可先勸導，台北市民以後都應該如法炮製了。大家只要請店家幫忙看守，有警員來再開走就好，都不會有罰單。台北市什麼時候變得這麼單純親民？真是天龍國的好消息。

徐巧芯主動說「我是xx」，在任何有社會經驗的人看來，就是暗示「我是有特權的市議員，你怎麼敢開罰單？」（本報資料照）

5、但個人也猜想，是否警局有「內規」：碰到議員違停，不能開罰單，只要勸導就好。所以她講的應該是「對議員可勸導，其他人不行」。是這位執行警員沒有注意到這個規定嗎？如果是這樣，則這位警員受到處罰是應該的，因為顯然他沒有「服從上級指示」。

6、警員現場也回答了徐議員：「沒有人在車上呀」，所以並不符勸導條件。（而且顯然警員是有等了一陣子，看到沒有人回來移車，才開罰單）。既然如此，警員就應該堅持開單，把罰單夾在玻璃就走人，為什麼看到徐議員出現講話，一下子就愣住，一分鐘完全講不出話來。其實議員的老公聽到「車上無人」，應該就知道理虧（台語叫做鼻仔摸咧、自認倒楣），無力反駁，應該拿了罰單就再回去吃飯。事情就結束了，不必由議員繼續再拗吧。

7、而徐議員為什麼還在那邊講：我不缺900元，「你開單吧，回去再說」。徐議員的意思大概是說，你不要以為我缺900元，所以不敢開單。其實我是冤枉的，因為有人告訴我，不管車上有沒有人，只要駕駛出現開走，就不會有罰單。但此時警員說，我不開單了，請你們離去就好。

8、警員的想法應該是：糟糕了，市議員說她「回去再說」，這下子回去可能會打報告、大發雷霆：「該員的態度不佳、亂開罰單」。所以我的下場可能會很慘，還是不要開罰單好了。人同此心、心同此理，任何人聽到市議員心平氣和地說「回去再說吧」，哪一個人不會皮皮挫？問題就在這裡，議員的態度好壞，都不應是追究的重點了。個人猜想，但秘錄器公布以後，大家的焦點都會放這裡。而事情不應該是這樣的。

9、令人納悶的是，我們小市民車子被開罰單，除了要查一下駕照以外（現在都已經電腦化、沒有硬性規定駕照要帶在身邊），違規者不會向警員自動「報上名字」。一般違停罰單是針對車子車號（因為有的人是借他人的車），違規人是誰、其實並不是很重要。徐議員主動說「我是xx」，在任何有社會經驗的人看來，就是暗示「我是有特權的市議員，你怎麼敢開罰單？」說我是市議員，這不是表示是特權、是什麼？假如你主動表示我是南門市場豬肉販張某某，有人會甩你嗎？這警員有17年經歷，當然會聽懂。

10、假設徐議員當時能誠懇地說：「原來規定這樣，那我搞錯了，非常抱歉，我回去繳罰款就是，你能夠認真執勤，很值得讚揚」，並要老公把車子停到停車場去，回來再高高興興地繼續午餐，這樣就是一個正常的文明社會，所有的事情也不會被吵了一個禮拜，還得到談話節目青睞，並與主持人互相吵架，浪費了社會資源，動用到內政部長、警政署長、警察局長、立法委員、市議會議長、市長，只剩蘇院長、蔡總統未出面。最後還多了一個不戴口罩的罰款3000元。真是要這樣嗎？整個社會為防疫忙得人仰馬翻，一個小議員卻以為全世界都要繞著她轉？換做另外一個廉潔高度文明國家，這種議員會被社會唾棄逼迫辭職。在台灣，相信過兩天事情就雲淡風清，畢竟議員是寶貴人才，大家應該保護，小警員算什麼？個人也認為，下屆徐議員仍會高票連任，因為人民眼睛「並不是雪亮的」，尤其在台北市。

11、最奇怪是，警員當場已經發覺不開罰單才是明智，就當作沒有事、不再多說，吞了下去。個人覺得，社會大眾都不會知道。即使知道了也不會怪他吧，因為這是台灣社會的常態與陋習。不公平的事情還有很多，大家還不是就這樣過去。而已經事情結束，他為什麼又要把這個事情告訴朋友、讓雞婆朋友「伸冤」。但到最後朋友反而又要向議員道歉，說自己太莽撞行事。而警員因「說謊不認識報料者，又私下發IG，而被記申誡。這到底在演什麼戲呀？

12、站在公平社會的高度性，其實這件事情有三票人應該處罰或譴責。一是議員違規並展示特權。二是警員沒有照規定開罰單。三是各級高級長官庇護特權，沒有維護公平正義，換言之人人都沒有法律觀念。

總之戲有兩齣。第一齣是違停、開罰單、車子離去。第二齣是違停、駕駛人與市議員出現、亮相、辯解、叫警員開單（反正我回去會處理）、警員停止開單、但私下通知朋友、朋友上網、朋友資料被警方公布後被肉搜刷爆、又道歉、警員被記申誡、其他議員立委媒體替警員伸冤，要求公布密錄器但分局拒絕、總局打太極拳、各級長官各說各話。 疫情緊繃，大家都很悶，想看哪齣戲，答案已經很明顯了。只是國家要進步，而有些事情始終停留在原地，這是比較令人感嘆氣餒的地方。

（作者台北市民）

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