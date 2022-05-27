自由開講》拜登又失言？中國可不這麼看

王文勝

先說結論，拜登沒有失言，而且這是早就套好的劇本。 這個操作流程是這樣的，美國軍方、國務院和白宮已經先套好，由拜登以總統的身分去說明這件事，白宮或者國務院出面補充美國一中政策和對台政策未變，同時間美國五角大廈將此消息丟給福斯新聞去問拜登，由於福斯新聞被認為支持共和黨，而且常常批評對中國政策軟弱，因此福斯必定會問到拜登說出最明確的答案，讓整件事情沒有模糊空間。

有點常識都知道，這種元首等級的雙邊聯合記者會，記者早就會拿到談參跟記者會文稿，福斯新聞的董事長梅鐸雖然和拜登關係不睦，但沒有無聊到把一件事情從沒失言問到失言。

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那為什麼後來白宮又要刻意表示美國的對台政策未變？美國國防部立場就可以知道：「正如總統所說，我們的一個中國政策沒有改變，他重申了這個政策以及我們對台海和平穩定的承諾」意思就是以任何形式的軍事介入台海衝突與承不承認一個中國是兩回事。美國的確承認一個中國是中華人民共和國，但臺灣你要統一併吞就是作夢。

拜登表示，假如中國對台灣發起攻擊，美軍將介入保衛台灣。（AFP）

華爾街日報〈四方安全對話關注中國，未共同譴責俄羅斯〉一文指出，中國威脅原本就是這次拜登亞洲行的重點，假設今天拜登將中國當作訪問行程之一卻講出這樣的話，的確還可以當作是失言。但身為第一個首訪亞洲行程中刻意排除中國的美國總統，講出這樣的話說是失言，頗不合乎邏輯，唯一合理解釋就是這是她們套好的目的。

而且拜登第二天又被問同樣一個問題時，他的回答如下：美國對台政策沒有變，至於美國會不會在台海發生衝突時軍事介入，同樣的問題我昨天已經回答過了。

況且，美日安保條約是共同防禦條約，只要一方出兵另外一方就要跟著動員，岸田文雄身為資深日本外交官出身，會愚蠢到站在旁邊不吭氣嗎？

汪文斌在例行記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。和上一次阿富汗問題剛爆發時不同，這是拜登首場亞洲行，也是四方安全對話後拜登舉行的美日元首峰會，中國很清楚拜登來訪的用意，失言與否根本就不是重點，連中國官方都已經知道這種趨勢是不會改變的。

證據就是，觀察所有促統和親共的Line群組就可以得知，完全與中國官方統戰相關的群組已經不聚焦拜登失言與否，而是聚焦中國今非昔比可以給美國與日本強大的反擊，和中國關係沒有那麼直接且見不得台灣好的親共群組才是聚焦在拜登失言，真的身為太監的命操皇帝的心呀！

（作者為印度金德爾大學博士生）

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