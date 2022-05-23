神楽坂週記》「空屋銀行」與青山良田圍繞下爆發的冒領醜聞

隨著少子高齡化與東京一極集中的趨勢無法扭轉，日本出現了越來越多無人居住的空屋，也因此出現「空屋銀行」（空き家バンク）制度，地方行政單位將這些空屋中還能居住的物件列管、整理後，以低於市場的行情開放仲介給想要移居鄉下的年輕人或家庭租賃。不過，最近一起社會新聞卻讓這個立意良善的制度成為醜聞一則。

神楽坂雯麗

上星期日本山口縣阿武町誤將要匯給全鎮低收入戶的疫情補助金（每戶10萬日幣）4630萬日幣匯給一名24歲男性，耗時一個多月卻拿不回款項，進而提告逮捕當事人的新聞裡，有個在台灣報導中不太被注意到的細節。 事件主角，也就是自稱幾天之內把（原本只剩日幣六百多塊的）戶頭憑空多出的四千多萬日幣「在網路賭場上輸光」，24歲，目前已被警方逮捕的田口翔先生，住在一個與他的年紀似乎不太相符的山間住宅裡。

當事人田口翔位於鄉間的租賃住宅外觀。（Google Maps）

儘管田口「把公款在網路賭場裡賭光」的說法仍然有疑義—被懷疑只是某種非法洗錢手段的託詞，而惹出這一風波的單身年輕男性，還居住在一間寬敞的鄉下住宅中，也必然引起了外界的好奇。

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這間被田地與山林圍繞的老房子，雖然並不是新房子，但從媒體畫面上來看，外觀及周遭整理得頗為乾淨整齊。對一個年僅24歲，而且由於收入不到繳納住民稅的基準，還能領到國家發放的低收入戶疫情補助金的年輕人來說，似乎太寬敞了一點。而且房租只需每月兩萬五千日圓。

這是因為日本各地方自治體普遍有「空屋銀行」（空き家バンク）制度，隨著少子高齡化與東京一極集中的趨勢無法扭轉，地方都市與鄉村地區出現了越來越多無人居住的空屋；這些空屋往往無法找到接手者或是願意租賃的房客，而商業房屋仲介基於營利，也對這類物件的交易興趣缺缺。法律上的屋主出於拆除成本可能比保有屋籍更高，往往也刻意撒手不管這些大多來自繼承的「財產」，後果就是這些無人居住、維護的老宅，在年復一年的風雨、積雪之下，日漸破敗傾頹，成了地方景觀上極為刺眼的負資產。

日本閒置房屋與日俱增，漸成嚴重的社會及都市問題。（路透）

於是，地方行政單位開始將這些空屋中還能居住的物件列管、整理後，以低於市場的行情開放仲介給想要移居鄉下的年輕人或家庭租賃；而承租時行政方面通常會附上條件，例如必須有效活用房屋土地（開店營業之類），或是要在當地就業、或住滿一定的年限，這當然有振興地方人口與經濟的考量。

只是以這次事件來說，雖然山口縣阿武町真的因為空屋銀行的「移居者」而在日本全國媒體上廣受報導，知名度與注目度瞬間爆錶，但對於世居當地的居民來說，自己的故鄉竟因一場侵佔公款案出名，大約也是不太光彩的事情。年輕的當事人不但被捕背上前科，自己的銀行戶頭餘額被（律師）公開在全國媒體上，下半生的大多數時間還勢必要設法償債；當然行政單位除了丟臉之外，勢必也會遭到懲處追究；町民們連日看著全國媒體與記者的採訪車來來去去，想到原本就不寬裕的地方財政稅金就這樣化為烏有，這真是一件讓所有人都不幸的社會新聞。

阿武町役所（公所）公開的追討公款訴狀局部。（網路）

事到如今，日本網路上也出現了質疑「為何空屋銀行立意良善的機制，卻讓一位收入和工作能力都低於標準，而且社會常識與私德都如此大有瑕疵的年輕人定居」的聲音—只是這不免有些事後諸葛。

附帶一提，這份原本要發給463個家庭的4630萬日幣補助金，之所以會誤匯給當事人而不是其他家庭，早先曾經引起某些非常陰謀論式的猜測，但據阿武町官方與銀行的說法，那只是因為田口先生的名字，很不幸地剛好被列在那份名單的第一筆，加上一則錯誤的匯款註記而已。

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