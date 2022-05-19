自由開講》語言暴力、肢體暴力到槍枝暴力的三部曲

馬修平

洛杉磯的橘郡長老教會屠殺事件，驚動美加地區的台僑界。許多人都驚恐不敢再參加當地台僑社的活動、不敢去台語教會，甚至都互相警惕不要在公共場合講台語、或講與捲舌北京話有差異的「台式國語」，以避免暴露台灣人身份，造成危險，真是可悲！

洛杉磯的橘郡長老教會屠殺事件，驚動美加地區的台僑界。（AP）

許多人以台灣的國家定位不明，自稱台灣，就被罵台獨、「台毒」，為求下一代子女的教育及生活品質，遠離家鄉出走。沒想到移民美國，最後還是被痛恨台灣人的「眷村第二代」追殺。許多退休老人家以為遠離台灣，可以逃避被特定高級外省人所歧視的環境，不再有族群分裂的煩惱、也不再想聽政治的紛紛擾擾，只做一個在世外桃源的美國人，希望平安過日、落地生根、不問台灣世事，沒想到還是逃不了統獨之爭所萌生的海外暴力。

請繼續往下閱讀...

台灣統派政黨、粉絲教主，都已出面譴責槍枝暴力，但又暗示是個人行為，「可能是受台灣人欺負」引起性格偏差。據敝人了解，兇手何曾受台灣人欺負？據報導只是在學校上課的時候言詞偏激、加上常曠課，學校不再續聘（某科技大學），並多給了一年的薪水。學校的主持人是本省籍嗎？被解聘叫做受台灣人欺負？還聽說曾要背著十字架去總統府去抗議？

久遠的歷史，如228事件、白色恐怖事件、林義雄滅門、陳文成命案、江南謀殺案、歷次抗議行動的軍警暴力事件，是多少的黨國、武器對台灣住民的暴力？撇開這個不談，在野人士，現在也譴責槍枝暴力了，但有譴責語言暴力、肢體暴力嗎？2020年6月29日，藍委用鐵鍊鎖立法院的門，跟教會兇手所做的鎖門動作，不是一模一樣嗎？拿著活動麥克風、穿著牛仔褲，衝到行政院長面前像潑婦一樣叉腰大罵，在世界上有哪一個國家的國會議員會這樣？動輒開記者會，要槍斃阿中部長，沒有證據就罵政府是炒股、圖利他人、使用有毒豬肉與疫苗。國會議員們，就在全民的民主殿堂上，捉對廝打、潑水、丟豬內臟、罵髒話，這些語言暴力、肢體暴力，各黨立委們有遣責嗎？現在開車的年輕人隨時準備一隻球棒，不就是受這些暴力的鼓勵嗎？

立法委員、各縣市議員們應該到英國參觀他們的國會，看英國議員門是如何每天穿西裝（女士穿套裝）、朝野分別擠坐兩邊的矮長凳，沒有個人座位也無個人用麥克風，發言可以諷刺尖酸刻薄，但是不能走到隔開兩邊的中間線。反觀台灣的立委議員，都擁有自己的座位、沙發、麥克風，但就是穿運動褲，隨時走動準備幹架，難怪立法院的新聞，被國外媒體認為是體育版。

李前總統生前在2000年，被榮民潑墨水丟雞蛋，遺照被潑紅漆。香港藝人何韻詩來台灣被潑油漆、文化部長鄭麗君被掌摑、香港銅鑼灣書店老闆來台被噴紅漆、對台灣貢獻很大的日本工程師，八田與一的銅像被齊頭切斷⋯⋯，對這些暴力事件，從來沒有看過藍白人物，有過深切的譴責。而所有人都躲在言論自由保護傘下。

其實執政黨是要負最大的責任。多年來只有口號：「保護主權、台灣不是中國的一部分」。但在國家定位上，始終以國統綱領，讓中國有統一台灣的正當理由。雖然自認中華民國，但國際上就是中國、與中華人民共和國始終糾纏不清。國家認同混淆，民眾無所適從。試想如果國家是正常的，怎麼會有統獨對立？任何執政者都希望這對立永遠如下去嗎？而什麼時候會有下一個槍枝暴力呢？說不定很快。

實務上，執政黨司法改革不成、轉型正義（應該是轉型法律justice ）畏畏縮縮，一天到晚就是怕得罪藍營、怕得罪台商，對誰是敵人無法定義，對共諜繼續判無罪無能為力。對大內宣、第五縱隊、認知作戰都無法招架，任由五星旗飄揚，任由退將爽領退休金又唱義勇軍進行曲，或在中國開學校、又領教育部的補助，然後自稱是中國人。又任由大量親中媒體來台，大肆宣揚反台立場、唱衰台灣。君不見智慧型電視上面YouTube新聞媒體，4/5是中媒。那就怪不得民眾被洗腦而不自知了。

對照美國拜登總統在電視公開大力遣責加州及水牛城暴力行動，小英總統只能在推特發一個不痛不癢的小文。難道我們全國上下大家都不知道，這就是暴力三部曲：語言暴力下一步就是肢體暴力，再下一步就是槍枝暴力！

（作者曾經僑居洛杉磯）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法