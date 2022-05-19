自由開講》美國南加州台灣長老教會槍擊案，帶給我們的省思

邱志偉

針對美國南加州台灣基督長老教會遭到攻擊事件，志偉感到沉痛與遺憾，希望傷者能盡快康復。不幸犧牲性命、勇敢制服槍案兇嫌的鄭醫師致上最高敬意，也希望鄭醫師的家屬節哀，鄭醫師的英勇行為，是醫界的驕傲、台灣人的典範。同時，我也要針對此次槍案做出以下呼籲：

針對這起槍案，我呼籲外交部、駐美代表處不但應該在最短時間內，慰問所有受到驚嚇的台僑及其家屬。更重要的是，請駐美代表處務必向美方告知，必須在近期內提高對所有台僑的維安戒備，尤其是針對台灣人在美居住的社區，做好安全警戒工作，確保類似案件不再發生，也避免短時間可能發生的孤狼「模仿事件」不會上演，讓悲劇就此終止。

我贊成台灣本土社團們的呼籲，「中國和平統一促進會」應被美方定位為恐怖組織。至於台灣的政府部門，我呼籲國安局、法務部、陸委會、調查局、警政署、移民署，在最短時間內徹查國內與「和統會」有聯繫的所有單位。請盡速做詳細調查，尤其是金流往來、資源互助，萬不可輕縱。若有涉不法者，應當加以逮捕。若有中國籍在台人士，經過移民署詳查後，涉及國安疑慮者，應當一律驅逐出境。

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省籍情結衝突，此次上演到美國，南加州台灣長老教會槍案是江南案後，我國在美發生最嚴重的「政治謀殺」事件。（AP）

台灣檢警單位應該對有統戰色彩的社團、組織，提高警戒，不能排除與中共政協有聯繫的「和統會」，在台灣是否有其他動作，檢警不可輕忽任何資訊，務必要確保國人安全。也請外交部、法務部針對台僑在各國的安全情形、近期中共對台國際統戰工作，做出密切觀察，有涉犯罪情形者，應當特別留意。

陸委會應在此刻將國安視為當前最高指導原則，不要在特殊敏感時刻，做出過於倉促的決策。也請陸委會評估，該案對未來中共對台政策的影響，對兩岸關係可能的衝突危機。

族群和諧、轉型正義工作的工程，是個艱難工作。省籍情結衝突，此次上演到美國，這是江南案後，我國在美發生最嚴重的「政治謀殺」事件，政府部門應當對轉型正義工作多加投入心力，萬不可促轉條例修正通過後，促轉工作就束之高閣。

我們期盼這起悲劇，是最後一起省籍衝突事件，也盼望所有熱愛台灣的人，都能繼續不畏險阻的繼續努力。這條道路縱使佈滿荊棘，為了台灣的主權獨立、民主安定，我們會無怨無悔的繼續前行，並絕不向任何中國惡勢力低頭。

（立法委員）

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