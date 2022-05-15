自由開講》彰化升格失敗？「搖擺縣」百萬選民將「往哪擺」

花曉龍

內政部審查彰化升格案，縣長率府會人員北上簡報，據媒體報導，審查委員針對升格計畫書提出諸多詢問，豈料最後竟是委員「一致認為」彰化縣人口於四月中已低於125萬升格標準，所以「不符合升格條件」！但內政部受理時，人口是達標的，若內政部也同意上述委員的否決理由，則根本無需組成審查會議，早應直接退回申請案。這就好比一個考生已完成報名程序，考完筆試及口試，最後卻以不符報名資格而遭否決，令人錯愕。

內政部13日召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，經出席委員綜合討論後達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市。圖為彰化地標八卦山。（資料照）

彰化縣向來有「搖擺縣」的稱號，因其人口多、中央統籌分配款人均卻全國最低，各種資源挹注匱乏造成低薪、加速人口外移推力，人民殷切冀望生活改變，選舉時選票搖擺不定，兩大政黨此消彼漲。又因人口外流於各地，我們隨口問問身邊的朋友，幾位之中必有彰化人，縱使這些人已在外縣市落地生根，非設籍彰化，但卻都心繫故鄉，與彰化這塊土地存在著共同集體潛意識，所以總統大選時彰化縣又搖身成為「章魚哥」，政黨在彰化縣的得票率幾乎即為全國的得票率，素來也有「得彰化得天下」的說法。

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彰化田園作家吳晟的新詩「一行一行笨拙的腳印，沿著寬厚的田畝也沿著祖先，滴不盡的汗漬，寫上誠誠懇懇的土地，不爭不吵沉默地等待，不掛刀，不配劍，也不談經論道……」彰化人的確不會吵，但實不應只由委員審查幾小時的時間就以「不予升格」寥寥數字來決定一百多萬人，甚至是整個中台灣的命運，政府的專業必須凌駕於各委員會之上。在台灣的多元民主社會中，任何議題都是大鳴大放的，此案沒有任何一位委員對國土均衡發展存在不同的見解，太過於一致性反而令人疑惑。

彰化明年即建城300年，祖先世代勤懇滋養著無數台灣的人才，此刻在國外遭除籍的旅外縣民都高達萬餘人。不可小覷彰化搖擺縣是台灣唯一百餘萬人口的大縣，光是設籍有投票權的人口都遠超過百萬，更有為數龐大散居在各縣市的彰化人。升格案是彰化人的大事，如今已拖大半年，雖然行政院尚未最終核定，全國關注度亦被疫情覆蓋，但爭取升格過程都已烙印在在野政黨與廣大彰化人的集體潛意識中，選舉時必成爲候選人刀俎魚肉的撕殺議題。年底縣市長大選，百萬選民大軍要「往哪擺」也勢必牽動著兩年後的總統大選。彰化年輕人要繼續到外地討生活的命運是否有機會改變，就看政府的果斷力了。

（中學教師）

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