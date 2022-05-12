自由開講》快篩實名制平抑價格 勿污名化

曾美德

Omicron疫情海嘯來襲，快篩試劑成為最緊缺的防疫用品。中央疫情指揮中心因應防疫緊急需求，推出各項及時的應對政策。

不過卻有許多不實的批評及惡意謠言，抹殺指揮中心危機處理、全力對抗疫情的事實。比如說：「政府拉高快篩試劑販售價格」、「指揮中心統一徵用國產快篩試劑，導致地方政府無劑可用」、「快篩試劑實名制導致民怨」等。然而，事實可以證明，這些說法很快都會不攻自破。

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「政府拉高快篩試劑販售價格？」

在指揮中心推出「實名制」進口羅氏快篩試劑，5劑裝每劑1百元之前，國產5劑裝，雖經降價，仍要9百元以上，每劑超過2百元，但各通路一上架，就被搶購一空。台北市政府還曾以每劑324元的「天價」，臨時購買羅氏試劑。

不過，這種情況在「實名制」推出之後，已不復存在。近期北部便利商店，上架每劑180元的進口快篩試劑，價格雖已低於之前國產的2百元，但試劑還有剩餘，民眾並無排隊搶購。這證明，不是「政府拉高快篩試劑販售價格」，反而是「實名制」發揮平抑價格的作用。

在指揮中心推出「實名制」進口羅氏快篩試劑，5劑裝每劑1百元之前，國產5劑裝，雖經降價，仍要9百元以上，每劑超過2百元，但各通路一上架，就被搶購一空。（本報資料照）

「指揮中心統一徵用國產快篩試劑，導致地方政府無劑可用？」

這種批評和指控，台北市政府尤為強烈。實際上，指揮中心在5月6日就通知各縣市回報快篩試劑「速配點」與「收件人資訊」；當時台北市也回報要在5月9日、11日及13日，分別配送30萬、23.5萬，以及19.5萬劑，這73萬劑不是指揮中心不送抵，而是依台北市要求分批運送。其中第一批30萬劑，指揮中心已於9日，依台北市的需求，配送到指定地－台北市某高中。

尤其重要的是，這些提供各縣市的公費快篩試劑，大多用於居家檢疫、居家隔離、居家照護等最重要的抗疫用途。如果指揮中心沒有在4月14日，統一徵用國產快篩試劑，現在就無法保障抗疫第一線的需求，恐導致整個防線的潰敗。

「快篩試劑實名制導致民怨？」

的確，由於快篩試劑短期供給量不足，雖有「實名制」但民眾去排隊也不一定買的到，因此造成民怨。不過「實名制」也是現階段不得不採取的政策。

每人每卡限量購買，可減少大量的囤積，讓更多的人有機會買得到。相信隨著指揮中心的緊急招標採購，快篩試劑的量能一定能在短期內放大，使市場逐漸充沛。

那為什麼指揮中心不超前部署，提前在2、3月就大量採購因應？因為在這波疫情爆發前，台灣的快篩試劑根本是供過於求，國產試劑多數出口。當時的防疫政策，還不需要大量使用到快篩，如果指揮中心大量購買，一定會被指責有圖利廠商之嫌疑，加上快篩試劑有6個月的使用期效，如未使用就都要報廢。 整體而言，快篩試劑雖短期有短缺，但指揮中心的危機處理，及時得道，實在不該因快篩試劑緊缺就完全抹殺指揮中心和陳時中，在3年多來對台灣防疫的貢獻。

（作者為藥師）

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