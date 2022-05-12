胡，怎麼說》學「中國式」清零？頭殼壞掉，清到最後會把台灣變成零！

變種病毒Omicron的毒性變弱、傳播力超強擋不住、疫苗及藥物漸漸齊備等因素，世界各國包括台灣，都在邁向「與病毒共存」，歐盟國的飛機航班、機場馬上就連口罩都不管戴不戴，很多封、禁、隔措施都取消及放寬，只有一個中國逆勢而行，即使封城清零搞的天怒人氣、民怨沸騰，仍堅持毫不動搖的「動態清零」，還大外宣吹噓中國式防疫的優越性，最顧及人民生命云云。

台灣親中政媒網附和中國，大讚中國式動態清零，還藉此批判台灣政府草菅人命、不如中國云云。這些人包藏禍心，只想亂防疫害台灣，根本不管台灣人民死活，台灣調整為共存模式啟動已嫌太慢，如果台灣去學中國清零，不敢想像會慘到怎樣境地，清到最後台灣全都被清掉變零了吧！

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先看和病毒共存，那是人與病毒既戰鬥又共存的模式，人類從古到今本就是和病毒一起生活著，就像大家時常都會遭遇的流感病毒、腸病毒，都是既戰鬥又共存的狀態。相信引發COVID-19（武漢肺炎）的病毒包括正在突變的Omicron，在不久之後，都會像流感病毒、腸病毒一樣的只需常態化因應，要注意、但無需恐懼，目前歐洲不少國家已開始把Omicron視為地方性流行病毒，台灣也應朝這方向前進。

再看「清零」是什麼？用白話說法，就是「趕盡殺絕」打殲滅戰，通殺的直接對象當然是病毒，但是，病毒依靠寄生，須在生物體內（各種動植物，人是其中之一）繁殖，要對病毒「趕盡殺絕」，就必須對會感染病毒的生物體下手一起殺滅，讓病毒沒法寄生繁殖、無處傳播。

「撲殺」就是清零的最直接、有效手段之一，像高病原性禽流感，雞、鴨、鵝等養殖場，一發現染疫，就整場撲殺；豬口蹄疫也是如此，1997年時，台灣的豬隻被發現有來自中國的口蹄疫病毒，當時不得不撲殺上百萬豬隻的慘痛歷程，不少人應仍有記憶。歷經多次局部性撲殺等防疫措施，直到23年後的2020年6月16日，世界動物衛生組織才把台灣從口蹄疫疫區除名。豬口蹄疫病毒的「清零」才算完成。

對動物可以、或不得不採取撲殺清零；對人，現代社會則不可能採取滅絕式清零，取而代之的清零手段就是封城、阻絕、隔離。

大疫起於武漢、病毒之禍起於中國。中國對抗病毒的模式及目標就是清零，手段包括封城、阻絕、隔離等，自2020年1月23日，習近平一聲令下武漢封城起，手段、措施、因應準備等調整不少，但基本模式都沒變。現在回頭看武漢封城，當時沒疫苗、快篩、抗病毒藥物等，封城政策並沒有錯，只是沒做好資源配置及維生系統就硬上，尤其是時機太晚了，在2019年11月底中國境內就有疫情傳出，但消息被中共嚴密封鎖，到武漢封城已隔近兩個月，病毒早已四處擴散到中國及世界各地。

中共專制統治、習大大一人獨裁下，連抗疫都是中國特色、習近平思想指導...，當年武漢封城或許不得不卻算是有效的，於是就這樣一路封下去、各地爆疫情就封、封、封，最近有人提議放棄清零調整為共存模式，卻馬上被打槍，習近平自己一鎚定音-清零。

中國負責領軍抗疫的副總理孫春蘭日前講明白，堅持清零做出成績，是為10月召開的中共20大做準備。說白了，就是政治掛帥，堅持清零是要鞏固習近平權力、他定的清零政策不能改、不能批評，連世衛秘書長譚德塞的實話，清零無法維持長久，在中國都被封鎖，一切都為了習近平要打破兩任慣例、繼續連三、連四，人民被封的哀哀無告也沒用。

中國清零這兩天又搞出新花樣叫做「15分鐘採樣圈」，就是在各大城市廣設核酸採檢站點，以步行15分鐘距離為圓周，圈內人人需採檢、兩天檢一次、陰性結果效力48小時，估計全中國要設30萬個以上採樣圈才夠、被圈到的人口在2億人以上。不但嚴重勞民更傷財，中國財經界估計要花1.45兆人民幣（6.4兆新台幣）、佔GDP的1.5%，當然，相關行業的商機也很大， 不過，為了習大一人面子，花那麼大，值得嗎?何不花在跟人民福利有關的項目?不過，從台灣來看，中共花大錢在採樣圈等清零上，花在軍費擴軍侵略的錢應會少一點吧，這對他們自己對台灣也不算壞事啦!

「你可以餓死、病死、但不能新冠肺炎死!」順口溜在中國流傳，所謂「中國式動態清零」就是這樣搞的，台灣親中統派既然那麼不滿台灣的防疫，大罵連快篩劑都買不到，那就去試試被中國的動態清零保護的滋味，何不去上海、鄭州、北京等地住下去?處處封、天天給你篩篩篩，篩個夠!

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