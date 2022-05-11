自由開講》港人免居留證即可來台讀高中，修正辦法內容令人憂慮

邱志偉

教育部日前宣告，將修正「香港澳門居民來台就學辦法」主要是在第六條的相關條文中，鬆綁了原先港澳學生來台，必須要有合法居留，且只能報考特定高中職。未來將不必先有合法居留，即可來台參加台灣之高中職入學考試，來台監護人也鬆綁可以由各校的校長或校董擔任監護人。在香港局勢劇變之下，我們固然同情港人處境，但台灣一再針對港澳居民、學生大開便利之門，對我國相關影響衝擊，政府部門還未釐清、配套亦不清晰，倉促上路、令人憂心。

首先，我們必須先從國安層面提出憂慮。雖然，高中生並非成年人，從事滲透工作或刻意打探情報可能較低。但由於港人近年來普遍受到愛國教育洗禮，除反送中的學生外，多數學生到底對台灣抱持哪種立場，仍有待觀察。

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在香港局勢劇變之下，我們固然同情港人處境，但台灣一再針對港澳居民、學生大開便利之門，對我國相關影響衝擊，政府部門還未釐清、配套亦不清晰，倉促上路、令人憂心。（法新社）

另方面，我們也擔心未來因為學生的身心狀態問題。目前已有輿論呼籲，開放港人親屬協助來台照護居留，未來政府是否可能在壓力下，因學生就學照顧之便，開放相關依親許可。這部分雖然政府表態此刻未開放，但隨學生來台後，部分政策若因實情或家長陳情，而需調整時就令我們感到憂慮。

此外，根據《香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法》第29條之規定，只要中央目的事業主管機關核准來臺就學者畢業後，在台灣從事政府所許可之相關工作滿五年者，且月收入達基本工資二倍，即可申請入籍定居。目前政府是有開放港澳生來台就讀五專，若五專畢業取得副學士，並在台工作五年，便可申請定居成為我國國民，這是讓申請定居的年齡又再提前，最快25歲即可取得，比過去年齡資格更低。而且有關於四道國安審查項目，是否有同樣適用，也未見相關說明。這是否為政府另外之政策用意，有必要請陸委會、教育部向外釋疑。

再者，除了國安疑慮之外，開放港澳生來台還有學生身心安全性的憂慮。目前為爭取更多學生來台，放寬不必在台有依親對象，就可來台。配套僅見可以將校長、董事等列為監護人，名額限制5位。但高中職、五專生多屬未成年人，此階段是學生成長重要關鍵時期，若未有熟識親屬在台，港澳生的身心狀況無人能關注，這對港澳生亦是不夠負責任的作法。

政府開放辦法同時，應思考高中職生的身心狀況，若適應不佳，又因港澳情勢惡化，無法返回港澳，甚至可能在台灣出現更多問題，未來恐還傷台灣在國際教育界聲譽，使留學生來台卻步，政府不可不慎。

接著，還應該探討港澳生來台對本地可能造成之影響衝擊。

雖然政府政策用意，是希望招攬更多優秀人才來台，但事實上在資格上是不設限的，只要台灣學校願意收人，政府並無條件限制。目前已有部分經營不佳的學校，為了生存不惜引進外國專班，為了自己利益而不顧學生素質。有民眾便擔心未來開放港澳生來台，是否會有學校如法炮製，導致出現更多教育亂象。

最後，假使如政府所預期的目標，收到最多頂尖的港澳學生來台，可以吸納人才。但這在政策目標上應該訂立明確，例如優先招收國際奧林匹亞競賽獲獎、國際科展等大型競賽獲獎學生，優先來台就讀高中，即便學費獲優待，國人或許多少可以理解。

但以目前教育部作法，既沒說清楚政策目標，或資格、名額管控，甚至因為升大學沒有外加名額，對台灣學子權益可能受到衝擊。目前的修法，規定港澳生高中職畢業後，若要在台升學，是參加台灣一般大學招生考試，名額便不再是如過去屬港澳生外加名額，納入和本國學生相同名額，必然會影響台灣學生錄取率。以台灣目前頂尖大學的入學競爭都已夠激烈，若開放頂尖港澳生一起競爭，勢必影響台灣學生的權益，排擠部分學生入學名額，政府卻針對這塊，目前無配套指引，令人十分擔憂。

綜合以上所敘，我對教育部、陸委會再度未經國會充分溝通下，就開放港澳生來台就讀普通高中，而且對於親屬監護放寬，甚至未來影響定居人數等疑慮，都未釐清。對台灣學生讀大學之權益衝擊，也未有相關配套指引，相關政策實在過於冒進，上路之前應先向國會說明。

特別是陸委會才因為放寬港澳人定居資格，方才引來軒然大波，教育部此刻又公布港澳生來台相關辦法修正，而且在4月25日就生效。牽涉重點敏感政策，實在不夠審慎，未經國會授權之前，應先暫緩。

我還想再提醒教育部、陸委會，目前政府不斷向台灣學生提醒，赴中國讀書對於安全及未來就業的危險性，卻未見政府針對港澳情勢巨變，赴港澳就學可能的衝擊，有過相關宣導。建議相關單位，應該針對香港通過國安法、港警一人參選成為特首的香港情勢劇變，提醒台灣學生赴港讀書的可能風險，讓更多台灣優秀學子留在國內，避免長期風險，反倒才是當前政府最該執行的優先政策。

（立法委員）

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