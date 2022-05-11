自由開講》氣候變遷因應法 不應只關注碳費價格

許力允

立法院明日將審查《氣候變遷因應法》，作為一部在脫碳時代不可或缺的基本法，理應提供整體社會更完整的依循準則，但在細讀行政院送出的草案內容後，仍可發現許多不足之處。另一方面，整個社會的討論大多也僅聚焦在碳費的徵收額度，在這樣的背景之下審查法案，恐怕會使這一部基本法的精神大大變調。

立法院明日將審查《氣候變遷因應法》，作為一部在脫碳時代不可或缺的基本法，理應提供整體社會更完整的依循準則，但在細讀行政院送出的草案內容後，仍可發現許多不足之處。（路透社）

首先是治理層面，去年剛結束的聯合國氣候變化綱要公約第26 屆締約方大會中，許多周邊討論都提到了一個很重要的關鍵字：系統轉型。由於氣候變遷議題所牽涉層面過於廣泛，政府部會間不能再像過去一樣各行其是，而是要思考系統轉型的可能性，透過有效的橫向溝通，才能成功面對氣候議題。但回到國內的《氣候變遷因應法》，仍可以發現這部法案依然維持部會主義，這樣的分工模式能否讓台灣面對氣候變遷帶來的各項問題，恐怕得打上一個問號。

請繼續往下閱讀...

再來是公正轉型，儘管《氣候變遷因應法》首次將公正轉型四個字明文化，但對於政府要怎麼執行，目前還沒有一個明確的定案。公正轉型之所以重要，是因為像氣候轉型這種以公眾利益為優先的變革，弱勢者和褐色產業工作者必然是第一個受嚴重衝擊的對象，若沒有妥善的因應措施，其所造成的社會問題將會更加嚴重。也因為如此，在去年各國簽署的《格拉斯哥氣候協定》中，便要求已開發國家必須提撥氣候基金來協助這些弱勢者度過轉型期，我國雖然已經決定要開始向企業徵收碳費並成立溫室氣體管理基金，但徵收到的費用仍會優先用於企業轉型上，甚至還提供企業優惠費率，卻完全沒有將公正轉型納入該基金的用途，當政府未來真的要落實公正轉型時，又該從何處尋找財源？

另外一個重點，由於「排碳」這一行為在本次修法後，將不再像過去一樣沒有任何成本，也因此為了加速企業進行減碳工作，碳交易是或不可缺的一項工具。過去國家訂立《溫室氣體減量法》對不同產業設置排放總額，正是因為沒有任何經濟誘因，導致高碳排的企業不願意加大減碳力度，也讓後進的高碳排產業在分不到排放總額的情況下，難以成立，變相造成了部分產業的寡佔和壟斷，這次修法仍未明文規定要設立碳交易市場，在這樣的情況下，要如何趕上政府所訂下的減碳目標？

面對脫碳時代，政府能夠及時提出《氣候變遷因應法》來作為整體台灣社會因應氣候變遷的依循指南，值得肯定。但既然作為基本法，就應該要更深度地思考，氣候轉型將會對台灣帶來的影響，若總是要遇到問題才來修法，那不僅浪費立法資源，也會讓基本法的精神蕩然無存。

（政策研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法