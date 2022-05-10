自由開講》與病毒共存 部落還沒準備好！

張瑋琦

近日以來，隨著與病毒共存的政策方向，都會居民披起「與病毒共存」的戰袍，逐漸建立起新的裝備與秩序。然而，台灣的城／鄉及平地／山地資源落差巨大，當前以都會（台北）看天下的防疫政策，是否一體適用？值得迅速檢討。

依據疾管署公布的台灣疫情地圖，全台確診比率最高的地區不是雙北，而是花蓮縣秀林鄉、宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣萬榮鄉，其次是新竹縣尖石鄉等。筆者訪談桃竹苗原住民部落居民代表，反應出醫療人類學所謂的疾苦糾結效應（syndemic），說明COVID-19在原住民地區，不只是大流行病（pandemic），也是社會結構的失序，其導致的結果超越原本疾病加總的更大效應。

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COVID-19在原住民地區，不只是大流行病（pandemic），也是社會結構的失序，其導致的結果超越原本疾病加總的更大效應。圖為情境照，人物與本文無關。（資料照）

一、部落是人口稀少及老幼化的高風險區

一般而言，常住部落的人口以高齡者、幼童和婦女為主，屬健康上的高風險族群。部落生育率高，孩子年齡落差大，可能從各級學校中染疫回家；居家空間較無法獨立衛浴，家戶與家戶又因宗教或文健站活動時常連結，形成緊密相依的生活圈，但也增加了染疫的風險。筆者訪談的幾個村落皆由一兩例迅速擴散到全村破百人確診，滅村的耽憂如沈重的壓力時時籠罩部落。然而目前全國由上而下一條鞭式的防疫政策，卻無法回應各地部落的真實需求。

二、資訊與資源不對等造成恐慌

當部落居民染疫的資訊由衛生所向上層層通報，通常獲得處置已超過四天，導致疫情擴散。得不到快篩、等不到防疫包、隔離缺乏食物、就醫不便等，使染疫部落居民感覺被國家放棄。當全台愈接近高確診，部落醫療資源的孤立感愈大，公衛體系的專家關注皆落在都會區，使得染疫部落的關懷、慰問與指導隔離的責任，反而落在文健站的社工人員身上。由於醫療資源不對等，部落只能靠自助的網絡自力救濟傳遞訊息或送食物，但這樣的人情網絡往往也是錯誤資訊的傳遞中心，擴大了恐慌。

三、疾苦糾結效應

由於部落生活緊密，一人確診，幾乎等於一家隔離，導致上述幾個高染疫原鄉，幾乎處於「半封村」狀態。目前正值農產採收季，小農表示：「我們本來人就夠少了，如果我們都染疫了，那水果誰去採？是不是爛在那邊？政府不能用外面一套適用下來，我們真的很慘！」小農的收入就依靠這一年一季或兩季的收穫，誰來補助他們的損失？疫情蔓延下，有錢人怕病死，窮人怕病死更怕餓死，一樣防疫兩樣情。

部落接種二、三劑疫苗的比例偏低，也是造成疾苦糾結效應的原因之一。留居部落生活者，不少患有慢性病，有關疫苗副作用的傳言退怯了他們施打疫苗的勇氣，導致部落遠遠落後於「全民接種」的目標。過去兩年在嚴密封鎖下，居民不覺有施打疫苗的必要，如今面對突如其來的大開放，部落居民疾呼：「我們原住民還沒有能量去確診」！

四、結論：籲中央快速調整原住民抗疫政策

從台北看天下的抗疫政策，導致原鄉落入疫情孤島的疾苦糾結處境。部落在這幾個月間從恐懼、無奈、妥協到自助，在卑微中求生。

醫療人類學者指出，疾苦糾結效應是一種生物、生態和社會背景下的疾病集群和疾病相互作用，相應的措舉應為「從孤島轉向系統」，提升公眾的公共衛生意識、融合溝通及訊息技術能力，以及強化基礎設計。在此建議政府：

一、在醫療方面：宜採用原民醫生儘速介入高染疫地區，及高風險地區，提供醫療資源安撫民心，同時提升當地的公衛意識，及對疫苗的接受率。

二、在農損方面：農業是部落的主要產業，正值產季的部落農民，若因隔離而影響採收，是否能規劃補助，減輕家庭經濟壓力。

三、儘速通過原住民族健康法，保障原住民族的健康權。

（國立清華大學環境與文化資源學系副教授）

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