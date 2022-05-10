自由開講》「毽子操」爆紅 國台辦竟瞎扯統獨

洪昱睿

已移住中國上海多時的前臺灣藝人劉耕宏，近期因疫情，上海當局實施前所未有的封城管控政策，喜好健身的他，遂自創了一套宅在家即可運動、健身的「毽子操」有氧運動，在中國與臺灣大多廣獲好評。

即便中、臺兩國有部分民眾將其作為做一些扭曲的政治性解讀，但筆者寧可相信劉耕宏推廣「毽子操」的初衷真的只是教大家在家健身而已。不過很令人遺憾的是，這本來只是個單純的網紅運動教學，卻被中國當局拿來操作成統戰、內外宣的樣板。

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中國國臺辦發言人馬曉光在記者會上被問到相關問題時稱「互聯網、新媒體為兩岸同胞相互瞭解、開展交流，是基於血脈相連的親情，也符合兩岸同胞共同利益。」

馬曉光也不忘藉機批鬥臺灣政府「凡是兩岸同胞齊聲喝彩的，必然是民進黨當局罵的、台獨勢力黑的、綠媒酸的，這一點也不奇怪。相反，這只能說明兩岸同胞走親走近是民心所向、大勢所趨，是任何人都阻擋不了的。」

中、臺兩國體育界人士不是最喜歡強調「運動歸運動，政治歸政治」嗎？「毽子操」這個原先好好的一項「正能量」健身運動，是誰刻意要將它抹上政治污泥的？運動就運動，何必扯什麼「是基於血脈相連的親情」？這運動全世界有興趣的人都可以去做，和「血脈親情」根本毫無關係！

劉畊宏「毽子操」在中國爆紅，國台辦竟瞎扯統獨。（報社合成／翻攝直播畫面、微博）

又，我國民進黨政府什麼時候評論過此事了？主張臺獨團體有去批評過嗎？「綠媒」又是誰？即使臺灣內部有些不同聲音，也是因為我們有思想及言論自由，況且那些意見也不會成為主流。一項單純的健身運動，中國共產黨也要跳出來「瞎折騰」一番，實在無聊至極！

（語文工作者）

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