自由開講》保存醫療量能共同抗疫，從你我做起

朱益宏

近日新冠疫情快速升溫，每日確診人數更超過四萬人，媒體報導醫療量能近乎崩潰，大批民眾擠爆大醫院急診室，不但醫護人員叫苦連天咬牙苦撐，染疫民眾無法得到適切的醫療照護，更嚴重排擠一般疾病患者的就醫權益。台灣醫療資源其實相當充足，而且民眾就醫的可近性想當高，截至110年底，健保特約醫學中心共有25家，區域醫院82家，地區醫院366家，基層西醫診所10591家，其中地區醫院和基層診所遍佈各鄉鎮，是最接近民眾的醫療機構。

近日新冠疫情快速升溫，每日確診人數更超過四萬人，媒體報導醫療量能近乎崩潰，大批民眾擠爆大醫院急診室，不但醫護人員叫苦連天咬牙苦撐，染疫民眾無法得到適切的醫療照護，更嚴重排擠一般疾病患者的就醫權益。（資料照）

健保特約的地區醫院，各家大小不一，各有特色。有些規模比較小，有些規模比較大，有些是內外婦兒科齊備的綜合型醫院，有些是以內科、外科、婦兒科、精神科或者復健科為主的專科行醫院。無論是何種地區醫院，健保特約的地區醫院一定要通過衛生福利部的醫院評鑑，讓醫院的軟硬體和醫療品質有一定的水準。除了專科醫師以外，每家醫院大部分都有一定數量以上的護理師、藥師、醫檢師、放射師、物理治療師、營養師等專業人員。在守護社區民眾健康的第一線扮演重要的角色。

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本月15號新制的部分負擔即將開始實施，此次部分負擔調整的主要目的，除了落實使用者付費的精神外，另外一個主要的目的就是藉由部分負擔引導國人落實分級醫療，讓一般急性中小病與慢性病回歸到社區。身為台灣社區醫院協會的理事長，本人想要藉貴報的一隅呼籲國人，在此疫情嚴峻之時，如果民眾有就醫的需求，特別是穩定的慢性病、血液透析、急性後期復健治療或者一般急性的中小病，包括一般手術檢查，請盡量選擇住家附近的地區醫院就診，讓大醫院的醫療資源盡量保存，留給重症與新冠確診病人使用，保存醫療量能共同抗疫，從你我做起。

（台灣社區醫院協會理事長）

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