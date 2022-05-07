自由開講》陸委會應直接撤回港澳來台定居資格修法

邱志偉

陸委會近日為放寬港澳白領專才來台定居資格，在國會掀起軒然大波。雖然陸委會已宣布「不會強推」，但此刻實有必要特別撰文，再次表達本人的疑慮。也呼籲陸委會針對這項政策，已是「先天不足、後天注定失調」，甚至再修改十版也失原意，或許還惹港人反感，何不宣布此方案將會徹底中止。

我必須先說，陸委會在「港澳白領專才定居資格」這項修法，確實是有來國會說明溝通，這在任何政策推動上，各部會都會如此進行，因此也不存在這是施壓的說法，反倒是陸委會若都沒來溝通，此事才會顯得弔詭。 但我也必須同時提醒陸委會，涉及放寬港澳人士定居資格的議題上，本黨多數立委都持反對意見，也對陸委會的版本有高度疑慮。陸委會與其花費太多溝通成本，不如逕行宣布該政策已告結束，否則一直遊說、溝通，如同陸委會非推不可，還讓外界認為有「強推」的疑慮。即便陸委會已出面說明不會強推，但若不直接宣布結案，立委既不會退讓、民眾的疑慮也不會消失。

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陸委會在近期說明時，對內外均強調，此方案經過長達1-2年的醞釀。但我研究去年相關修法新聞時，發現陸委會、移民署針對港澳定居資格的認定，去年傳出將討論的方案，比此刻更為明確、嚴格許多。包含要有對台灣有實質貢獻的證照、35歲以下的五百大新創人才等，名目相對清晰，國人也較可理解政策目標，與現在只看收入五萬以上、碩博士畢業生也可納入縮短定居計算時間的定義方式，有天壤之別。

但退一步來說，即便陸委會公布的方案，與去年提出的版本完全相同，我也不敢保證是否國人就一定會支持。陸委會前年審查向華強依親案，以及去年針對居留一年可申請定居的方案做刪改時，陸委會都曾提出不排除港人有受中共指使的「任務性居留」或「任務性移民」。假設陸委會現在放寬港澳人定居資格，豈不有前後標準不一？難道過去認定中共指使的可能存在，現在就相對少很多嗎？為何去年因港版國安法而想收緊，現在又忽然想放寬，政策邏輯令人匪夷所思。

雖然陸委會已宣布放寬港澳白領專才來台定居資格修法「不會強推」，但陸委會針對這項政策，已是「先天不足、後天注定失調」，甚至再修改十版也失原意，或許還惹港人反感，何不宣布此方案將會徹底中止。（本報資料照）

事實上，香港的情勢變更，不必等到港版國安法通過，早在2016年就出現不對的氛圍，而且本人還深受其害。當年我出訪南非，回程準備透過香港轉機飛東京，卻因颱風導致班機取消。當所有旅客都獲安排，可以入境香港過夜，就只有我遭港府拒絕入境。從那刻起，我就明白香港已非與中國有所區隔的香港，而是一個完全聽從中共官方口徑。香港的情勢就已明顯在惡化，台灣政府就該有所警覺，而非至近期才因港版國安法，而對香港情勢示警。

至於陸委會目前不斷強調，會有四道關卡防範滲透，會有嚴格國安審查把關等。我必須強調，由於陸委會這次是放寬資格，把關靠的是國安。但老實說，從過去幾年中國人在台活動的紀錄，國安單位都無法好好掌握，實在令我對於能夠以國安防堵滲透，不讓「任務性居留」或「任務性移民」噩夢成真，抱持高度憂慮。

前年七月，陸委會才在我的質詢之後，驅逐兩位「東南衛視」記者。主要是針對中國記者違法在台租用攝影棚，錄製「損台」的中國政論節目，明顯與來台許可目的不符，而進行處置。但實際上，中國記者在台灣違法錄製節目，已經行之數年，才在我質詢之後處理。若我沒有質詢，是否兩位中國記者就可繼續在台灣肆意造謠、重傷台灣？

假使中國記者在台灣從事違法行為，都無法立即做出判斷。那麼未來親中港人，若因國安審查不力，成功定居在台變成我國國民，屆時政府還能廢止其身分證、驅逐出境嗎？若政府及國安單位沒有這樣的警覺，導致台灣的國安出現破口，那這樣危機應變顯然不足，現在的方案就算研擬夠久，都顯倉促。應該要全盤調整、資格更精確、危機補救措施更清晰，同時獲得國人接受。

最後，我想語重心長的說，台灣人民都非常同情、感佩港人願為爭取法治、真普選，而勇敢走上街頭。台灣人的具體行動，除了官方成立援港辦公室，實質援助港人來台的相關事宜，金馬獎最佳紀錄片獎也特別頒給：《時代革命》。或許會有人說，這不過是個獎項。但若了解兩岸目前的狀態，金馬獎因對藝術的堅持，不畏中國打壓，也失去不少代言贊助收入，不可說台灣為了香港，沒有做出任何努力。

台灣經過近40年的戒嚴，曾深受中國國民黨專制打壓，台灣人民以坐牢，甚至犧牲性命、家破人亡的代價，迫使國民黨政權讓步，台灣人是在自己的土地上，以血淚努力，爭取民主。更在1990年代，成功完成國會全面改選、總統直選，當時香港多數人，恐怕尚不知97年後，若要在中共政權下，爭取「真民主」是有多麼困難、代價是有多麼慘痛。

就因為台灣曾經走過這些歲月，我們深知自己命運，必須要自己掌握。民進黨的台灣前途決議文開宗明義說，台灣的前途必須要有台灣人自己決定，而這句話我也同樣要告訴香港人，真正扭轉香港的命運，唯有香港人努力、推動改變，最終才有一絲可能性，走向春暖花開。當年民進黨人追求民主，走過風聲鶴唳的美麗島事件，沒有人能預知民主何時來臨，但大家義無反顧，堅持在這塊土地生死與共，換得台灣蛻變為今日的民主國家。

不過，若已經來台的港人，真希望在台灣這塊土地上，徹底忘卻過去，要與台灣生死與共，那我認為，港人需要努力的對象，不單是現在的政府，同時也要說服社會大眾。如何消除社會疑慮，香港、澳門人都可以再做更多努力。包含多參與台灣的社會服務、為台灣的處境發聲，如黃秋生、杜汶澤等人的典範，我相信都是港人可以努力的目標。或許這條路較長，會走得艱辛，但唯有先說服，未來的磨合之路，才能走得平順，族群和諧也才有堅實的基礎。

我還是要向陸委會強烈呼籲，在民間疑慮未消之前，勿再推此方案，目前該政策最壞狀況已現：港人未必領善意、國內又充滿疑慮，到處都不討好，不如撤案，未來再重新思考。否則執意進行所謂的「說服」，結果恐怕是兩敗俱傷，更是自失多年累積的抗中保台信譽。走筆至此，建議政府趁早收手、彌平社會憂慮。

（立法委員）

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