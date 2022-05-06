自由開講》犧牲2歲幼兒福祉換取托育缺額，臺灣好意思說自己在實踐兒童權利公約？

楊逸飛

4月20日立法院審查幼照法修法，立法院與社會各界關心2歲班開設進度慢，所以許多幼兒無法進入2歲專班的議題，但教育部當天表示，會在六月前「修訂幼照法施行細則，讓滿3歲（2歲學齡童）得混齡編班，使幼兒當學年度開學時未滿3歲，而於當學年度滿3歲之當月，得進入3歲到5歲的班級就讀，這樣可以釋出更多兩歲專班名額。」



然教育部近日召開相關團體會議，這群幼教團體的大人們幾乎都同意「為了滿足家長需求」，認為這是一種非常好的政策。

但筆者認為這實在是一個荒謬至極的作為。

2歲專班人數為16人，3到5歲班人數為30人，學習空間跟師生比也相差甚鉅，前者在空間設備當中規定活動室內需有廁所，後者則不需要，單就如廁訓練與生活安全的照護，兩者的差別就已經很大，筆者認為，教育部這樣的做法完全是本末倒置，而且是讓教保現場更加混亂，不利幼兒發展學習！

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學齡2歲的幼兒，需要更多的時間與生活自理練習，將其與3-5歲幼兒混齡，不僅要面臨更緊湊的生活節奏，也要面對更困難的學習環境，恐造成學習挫折。其次，讓2歲班幼兒中途更換班級，將影響其重要依附關係。幼兒階段的依附關係將影響幼兒未來的人格發展，2到4歲更為重要，教育部開放這樣的混齡方式，等同直接切斷2歲班幼兒與老師及同儕剛形成的依附關係，對其身心發展均有影響！

只為了政府的無能，無法開設足夠的2歲專班，卻拿2歲不會表達意見的幼兒作為政策的解套換取托育的員額，臺灣好意思稱自己是站在兒童最佳利益思考？想像未來這些被丟入3歲班的2學齡幼兒的哭聲，當他哭著說想要找原本的老師跟同學，但卻根本回不去原本的班級時，對照現在這些大人團體的嘴臉，如果這個政策通過了，那就讓歷史紀錄下這群披著兒童利益的皮，但骨子裡只是自私自利的大人的噁心樣貌。

（全教總 幼教主委）

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