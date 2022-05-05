自由開講》台灣的國際法論述：從未定論到民主化的意義

邱志偉

這幾日，立法院為了台灣地位未定論的問題，在國會殿堂有不少的爭辯。事實上，台灣地位未定論的出發核心，從來不是為了獨厚特定陣營，或是為了什麼政治目的，而是真心為這塊土地的出路，為台灣人民的未來在做思考。我們不妨思考一下，如果台灣地位已定，或是台灣地位未定，兩者在台灣尚未民主化之前，哪個論述對台灣有害？何者有利？再從國際觀點思考，我們可以有更多省思，台灣的未來，究竟是該何去何從。

首先，台灣地位若已經是確定，其追溯來自於國民黨或國台辦常稱的《開羅宣言》。這導致的立即後果，極可能就是兩岸各自宣稱的中國，可以共管台灣。因為既然台灣地位歸屬中國，甚至從主權繼承角度，當1971年聯合國2758號決議，已將中國合法席次定義為：中華人民共和國，那台灣主權很可能在國際法角度上，很可能會自動要讓渡給中華人民共和國。這也是為何當年，楊西崑與前駐美大使葉公超向提議，舉辦全國公投，成立中華台灣共和國（Chinese Republic of Taiwan），徹底讓台灣擺脫中共主權陰影。

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但若堅持主權已定為歸屬中國，那不論這個中國，是叫中華民國，或是中華人民共和國，這種主權地位已定的說法，在國民黨威權時期之所以有需要，主要來自於國民黨在台灣統治正當性的需要，是工具性的需求，卻和台灣實際的利益，毫無關聯。

台灣地位若已經是確定，其追溯來自於國民黨或國台辦常稱的《開羅宣言》。這導致的立即後果，極可能就是兩岸各自宣稱的中國，可以共管台灣。圖為開羅宣言。（本報資料照）

再者，若從台灣未定論的角度來闡述，這樣的說法關鍵是：台灣的地位來源，並不來自於1945年的移交，那只是中華民國代表盟軍接收台灣，是屬於管轄權。以蔡英文總統在去年國慶演說的談法，「中華民國立足台灣72年」，這就是隱含承認當年台灣地位未定論的說法是屬實。這更重要的隱含意涵還有，台灣的主權只有及於台澎金馬，並無中國的主權需求。

同時，台灣地位未定論在1950年代以來的談法，最重要的觀念在於：「台灣人民的自決權。」台灣人要有權決定自己的未來、定義自己的國家，在台灣人民還沒做出決定之前，中華民國在台灣的管轄權或許合法，但不能宣稱中華民國在台灣是擁有主權。否則，若按照接收便有主權的說法，中華民國主權是否及於越南？蘇聯主權及於東北？美國、蘇聯難道在南韓是有主權？上述說法既然悖於事實，那麼自1945年接受便擁有台灣的說法，同樣站不住腳。 若自國際的角度來論，我們還可以參照至今仍有效的《台灣關係法》，法案所謂的台灣是指：「1979年1月1日以前美國承認為中華民國的臺灣治理當局，以及任何接替的治理當局。」換言之，對《台灣關係法》來說，中華民國當年在台灣亦僅屬於治理當局，甚至美國暗示包含其後「接替」的治理當局。這言外之意就是，若台灣人民有天要求決定自己命運，不再願以中華民國作為治理當局時，亦可隨之變更，美國亦承認屬於台灣。

至於台灣現在的地位，當然與前面所敘的台灣地位未定論，已有相當不同的時空環境。國民黨人刻意要將過去台灣地位未定，這只是會讓台灣有淪為中共置喙的餘地，徒增台灣困擾。許多國際法學者都已認可，台灣透過國會全面改選、總統直接民選，讓台灣的政府本身獲得足夠民意授權，形同另一次的主權確認。

這就跟民進黨台灣前途決議文所闡述的觀念相似：「臺灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由臺灣全體住民以公民投票的方式決定。」因此，台灣現在按照憲法規範，及民意充分授權，中華民國憲政體制在台灣是有足夠民意基礎。

但未來，台灣若要邁向正常化國家，不要再和過去的中國內戰有任何瓜葛，要重新制憲、提出新國家論述時，就必須透過新的公投決定。但這和過去歷史脈絡下的台灣地位未定論，並無衝突。台灣地位透過未定，再到民主化後的民意授權，讓台灣屬於台灣人自己的主權國家，這是事實，也毋庸再爭論。

台灣的法律地位，及其國際法上的脈絡問題，過去長年以來，不是被工具性的利用，不然就是不夠被人民重視，這某部分是過去政府刻意忽視而致。但隨台灣的民主化後，相關歷史意義跟現狀已有不同，外交部對外闡述台灣主權地位時，應該要更清晰的把台灣史框架，解釋的更有利台灣的國際地位，同時避免再遭中共以統戰大帽，給台灣穿小鞋，重傷台灣的國際處境。

（立法委員）

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