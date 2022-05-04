自由開講》包藏禍心的中國孔子學院，不值得臺灣借鏡！

洪昱睿

國民黨立委吳斯懷於日前在立院外交國防委員會質詢僑委會主委童振源時表示「老共的『孔子學院』搞了這麼多年，做得這麼好，一定有它的優點，要『以敵為師』，臺灣應借鏡孔子學院優點，推動華語文教育」，「不要像衛福部長陳時中一樣『逢中必反』」云云，童振源則回應「中國介入當地學術自由，這一點不是我們能仿效的」。

（翻攝台灣基進臉書）

筆者在多年前就曾投書指出「孔子學院」的相關爭議，「孔子學院」是由中國「國家漢辦」主導，披著「推廣漢語、漢學」的外表，實際上對世界各國進行政治滲透及文化統戰的「問題機構」，這種目的不純的單位的做法，包藏禍心，絕不是民主臺灣該學習的。而且中國共產黨向來習慣自相矛盾，當年「打倒孔家店」也是他們在喊的，現在打出「尊孔牌」的卻又是他們！

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一、孔子學院經過多年在全球擴張，已逐漸被自由民主國家識破其不良居心，很多分支已被關閉，事實證明，這種壞榜樣不值得學習。

二、臺灣要推廣有「臺灣特色」的華語文教育是好事，但這項工作的政府主導機關應該是教育部所轄的國際學術交流單位，僑委會最多也只是扮演協力角色即可。

三、臺灣的國家價值在於「自由與民主」，我們在海外推廣華語文教育，絕不能摻雜政治目的與意識形態，更不可干預他國的學術自由與政治發展。

「孔子學院」這個中共政權的對外宣傳、滲透、統戰機構，寄生在全世界多國的許多大學。就筆者較熟悉的日本、韓國，據我所知舉例，包括日本知名學府早稻田大學、京都立命館大學，以及韓國現任總統文在寅的母校慶熙大學，皆設有「孔子學院」且這幾校校方感覺似乎與中國「過從甚密」，這是一個很令人憂心的現象。

最後，請大家來評評理，究竟是衛福部陳時中部長「逢中必反」，或其實只是國民黨吳斯懷委員「逢中必舔」而已？

（語文工作者）

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