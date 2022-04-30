自由開講》馬英九否認中華民國存在！？

陳慶坤

4月28日是「舊金山和約」生效滿70年，也是「中日和約」簽署滿70年，國史館與學界上週六舉辦研討會，國史館長陳儀深昨受訪表示，「舊金山和約」確立台灣地位未定，是美國長年所持對台立場，更是台灣免於被中國共產黨併吞的國際法基礎。

當然這一說法馬上引來國共兩黨的不滿與抗議。中國國民黨表示，台灣主權移轉給中華民國於法有據，「台灣主權地位未定論」是無效理論；中國共產黨國台辦也聲稱，中華人民共和國未參與簽訂「舊金山和約」，因此是「非法無效的和約」。

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化獨漸統的馬英九也在臉書發文質疑，中華民國官員公開宣揚台灣地位未定論「讓人痛心」！國史館將台灣的國際地位推入更大的風險，只會讓政治更不穩定、台灣的國際地位更加危險；要求蔡總統應該導正所屬機關的不當作為，並將矛頭指向立法院長游錫堃。

馬英九質疑國史館將台灣的國際地位推入更大的風險，只會讓政治更不穩定、台灣的國際地位更加危險。（本報資料照）

國共兩個兄弟黨本是一丘之貉，同一鼻孔出氣並不意外，兩黨引用1943年「開羅宣言」與1945「波茨坦公告」，移花接木認為「大陸和台灣同屬一個中國，中國主權和領土從未分割」。 國共兩黨為何特別強調「開羅宣言」與「波茨坦公告」，而不提「舊金山和約」，其目的是認為宣言與公告表示，日本投降時台灣立刻成為中華民國的領土，具有國際法效力。但眾所周知「開羅宣言」與「波茨坦公告」，是二戰還在進行中，盟國只是表達對未來的期望（expectation）的政策方向，並不是正式的條約，當然缺乏法律拘束力。只能說中國國民黨為竊佔台灣找到合法性，為中共延續國共內戰併吞台灣找到藉口。

馬英九在總統任內也就不斷公然說謊，企圖「謊言說一千遍就成為真理」，他在2010年《紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復65周年特展專輯》與2015年《紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復70周年專輯開羅會議與台灣光復》的序文中，不斷老調重彈台灣光復與對日抗戰的關係，嫁接1938年中國國民黨全國代表大會中通國的「抗戰綱領」，宣稱對台灣的主權，重申收復台灣的野心。試想，當時的台灣與中國有何關係？但是這一公然的謊言，成為黨國徒子徒孫奉行不悖的護身符！

其次，馬英九認為「台灣地位未定論」，將為台灣的國際地位推入更大的風險？事實上，1951年春天，主持盟國對日和約準備工作的美國國務院顧問杜勒斯（John Foster Dulles，1888－1959，第52任美國國務卿），曾多次和國民黨政府駐美大使顧維鈞表示，美國欲將台灣地位暫時凍結的意圖，表明美國不會把台灣交給中共，也不打算承認已控制台灣的國民黨政府對台灣擁有主權。而這用意是美國可以以第7艦隊協防台灣，避免中共與蘇聯譴責美國干涉中國內政的藉口。否則50年代國民黨風雨飄搖的歲月，為何可以殘存在台灣？美國的協防不是最大因素嗎？何來推入更大的風險？

再就中共近年對台積極放言武力侵略併吞台灣的當下，「台灣地位未定論」置於目前的國際情勢，更是台灣免於被中國共產黨併吞的國際法基礎。否則，國共兩黨彼此呼應，確認「大陸和台灣同屬一個中國」，豈不形同國民黨邀請中共併吞台灣？那麼還會有中華民國存在嗎？馬英九觀點成立，不也是否認中華民國，黨國過去70年在台灣的統治是非法的存在！？

（哲學博士、大學助理教授）

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