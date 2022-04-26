自由開講》加強防疫記者會的「智商快篩」

馬內森

兩年來，下午兩點的中央流行疫情指揮中心記者會（曾被朋友戲稱「時中小學堂」），是很多關心新冠疫情民眾，像小學生一樣，定時乖乖坐下、收看的政策宣導兼醫療常識指引節目。

兩年來，下午兩點的中央流行疫情指揮中心記者會，是很多關心新冠疫情民眾，收看的政策宣導兼醫療常識指引節目。（資料照）

此一在台灣首創中央級官員公開、與民間無距離的記者招待會，持續時間（兩年幾乎不間斷）之久、讓記者盡量問到飽、不匆匆結束、官員著「NHCC制式工作服」、放置彩色說明看板、有聽障翻譯，不但是全世界僅見、可列為金氏紀錄，也成為台灣許多縣市長模仿對象。咸認是各級政客增加能見度、擴大政治能量的最佳舞台。有些地方首長，食髓知味，充分利用這個話語權，互相拚場，常儘講些與防疫無關的個人政治語言、例行攻擊指揮中心、顛三倒四毫無根據，甚者，以印度神童自居，拿各種數據來警告（或恐嚇？）大眾，這樣使社會人心惶惶，也能博取巨大聲量、增加人氣選票，其實已是全民盡知、見怪不怪的事情了。

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中央防疫中心的記者招待會，受全國矚目，收視率最高。但一向也被認為是「全國謠言製造中心」。某些中資媒體記者，就是有辦法利用這個機會，把不值一提的傳言，公開問阿中部長：指揮中心怎麼看？其背後目的，可能就是藉此擴大推廣一些煽動人心的小道消息，讓社會人心紊亂。

最近4/25的防疫隔離政策，有重大的改變，所以阿中及羅副署長很認真詳細地以看板，一一解說各項規定及配套，並解釋為什麼這樣做。結果開放記者發問後，竟有人好像「剛才沒有在場」、或「從午睡醒過來」般，立即把剛才已經解釋過的內容、重新提問。筆者真的不敢置信，怎麼會有這樣不用腦筋的記者，而旁邊的其他媒體記者，也沒有人提醒她，「這個問題剛才已經解釋過了，不要再問，這樣很沒有面子耶」！

在一般場合，多數官員或主持人，碰到這種狀況，通常都會指責「剛才已經講過，為什麼妳不認真聽，我不會再重複回答」。但阿中部長總是不愠不火，就像過去兩年內碰到的很多次類似情形一樣，只是稍為搖頭、嘆了一口氣，還是從頭耐心再說明一遍（有點像是阿公在哄孫）。

但我們幾個看現場朋友，幾乎都炸鍋了。指揮中心怎能讓這些老是狀況外的記者，拿台灣全體民眾的時間開玩笑，媒體公司怎可派出這樣水準的人，參加這個全台灣矚目的簡報會議？怪的是，這樣不敬業的人，不但不會被同儕排斥、而且也不會被主持人趕出會場。兩年內，這情形已發生了無數次。然則，是把我們觀眾當白痴嗎？

4/24的指揮中心記者招待會，有一位女記者提問：「據調查有二成民眾希望阿中您下台，請問你怎麼看？」我的老天！這個問題跟防疫什麼關係？而且只有兩成民眾，這算什麼民意？試想此一場面：在總統府「支持烏克蘭人民抗敵」的記者招待會，有記者提問，「某市長夫人認為讓她先生在總統府外面吹風5分鐘，是不公平的，請問小英總統你怎麼看？」，或「民意調查有兩成民眾希望與中國統一，總統有什麼意見？」

有些記者就是喜歡充分攪和、希望兩虎相鬥，把反對執政黨政策的一些政治人士談話（以某自稱高IQ的市長，所提話題最多），拿來「刺激」指揮中心。這很像A在街頭碰到B，忙不迭地告訴他，「C在說你的壞話喔，而且說得很難聽涅，不知道你有什麼看法？」。

不過4/24這一次阿中沒有上當，立即回答：我沒有評論。英文叫做no comments ，這是西方政治人物很喜歡講的語言。其實常常反而是高明的藝術，因為你只要回嘴解釋，對方就會再謾罵回來，互相來往反而製造對方更高的聲量。台灣政壇有所謂「鬥鷄」，其來有自。

兩年來疫情反反覆覆、高潮迭起。中央指揮中心的記者會，對民眾有非常好的醫療知識宣導，功勞很大。但在國外先進國家都沒有類似的記者招待會（或有，但次數很少），不知道他們的民眾是怎麼樣運作每天的日常生活的？台灣的指揮中心記者招待會，某一部分已變成媒體老闆指揮記者，去製造台灣動亂的根源。過去已有人強烈要求指揮中心，應該減少記者會的次數。大家看網路或報紙應該也就可以知道了，沒有那麼急迫需要現場播出。

近日的Omicron 疫情，每天確診五六千人，大家都習以為常、不動聲色了。專家都說，確診人數多少，已不重要。重症或死亡人數，是否跟著有攀升，才值得重視。所以沒有重大改變（主要是防疫隔離框列疫調政策），就不需要每天都像大學放榜一樣，報告確診人數。記者會上應該嚴格篩選題目，記者先送出紙條，過濾後經主持人同意，才可以列入發問，不可提問與疫情無關的政治話題。（北市的記者會就是這樣，沒有所謂「問到飽」）。另外，以紙條寫清楚問題，也可以避免阿中常常回答了第一題，第二題又忘了是什麼問題。

不過，個人覺得更重要的是，應該「事先快篩」與會記者們的水平，以免浪費全體台灣人寶貴的時間和媒體資源。

（公司管理）

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