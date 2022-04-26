自由開講》立法院新址之我見

楊永綨

做為國家的最高民意機關，目前現址的立法院確實是老舊不堪了。游院長也提出希望可以將台灣民主的傑出表現推銷到全世界，讓世界看到民主典範，將現有的立法院改造成像美國一樣的國會山莊，更加凝聚台灣的民主力量。也更讓國人知道國會殿堂的莊嚴和神聖，台灣民主發展到現今是得來不易的。

看到立法院選址的幾個地點，就像是願景規劃諮詢委員會召集人林洲民先生所說會有對抗和溝通的出現，民意機關最容易發生的幾個讓附近民眾擔憂的問題，不外乎陳情抗議、靜坐遊行的活動，對於附近居民的生活起居、學區內學生的受教權之不便，就是需要審慎考量的地方。除了附近居民的觀點以外，中央民意機關也是中央政府行政官員需要往返備詢報告的場所，以中央行政機關官員的忙碌程度，要長程的來往奔波，也是需要考量的一個因素，以目前疫情的緊張程度，衛福部長往返立院備詢還要開防疫記者會，這就會造成行政官員很大的體力負擔，這就是需要考量進來。

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若以公布的一十九處地點，台北市以外的地點，考量到中央官員的往返寶貴時間，就可以先行剃除，台北市的幾個地點，中正紀念堂現址會是個不錯的選擇，過去是一個威權時代的紀念館，如今已經走出威權時代的台灣，將其改建為代表民意機關的立法院，當屬一個世代交替，更具備了台灣民主的先進典範的里程碑。202兵工廠和聯勤司令部，附近沒有密集的教育單位，是個不錯的地點。其他的幾個台北市的地點，大多在人口密集區或是交通繁忙區，對於附近居民的生活影響甚鉅。

圖為中正紀念堂。（資料照）

中央民意機關的遷址，是一個民主時代的變遷，更代表一個民主時代嶄新的一頁的開啟。以歷史意義上的選擇，當屬中正紀念堂的現址為最佳的地點。若考量到交通、附近學生的學習權益，則以202兵工廠和聯勤司令部為最佳。既然是民意機關，就應先行考量人民的權益了。

（公務人員）

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