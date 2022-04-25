德瑞克說碳金融》第二十講：石化產業的困境 ─ 從儲產比數據看產業

這一講，讓我們用簡單的圖表來概述石化產業，然後用一個關鍵數據來看石化產業的困境。

大家好， 我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

（片來源: https://pixabay.com/）

（斑駁結滿蜘蛛網的老車，似乎像是石油產業的現在，蹣跚前行……）

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上一講我們談到了Engine No.1奪下埃克森美孚三席董座的精采故事，除了看到小蝦米戰勝大鯨魚的驚奇之外，我們必須了解時空背景因素：要不是巨人時運不濟而且顧人怨，基本小蝦米是一點機會都沒有的。

而這個時運不濟與顧人怨，還不只是埃克森美孚一家而已，是整個石化產業都如此。這一講，讓我們用簡單的圖表來概述石化產業，然後用一個關鍵數據來看石化產業的困境。

首先，我們先說明一下石油產業鏈，可以分為上游（Up-Stream），中游（Mid-Stream）跟下游（Down-Stream）。



（圖片來源 : www.dialogasia.com）

上游（Up-Stream）主要跟石油／天然氣的探勘與生產有關。

要從茫茫大地裡面去找到石油，需要很多專業的地質學家，會燒很多錢，還需要很多的運氣。當然找到石油之後，鑽探油井與開採石油／天然氣，也屬於產業的上游。

中游（Mid-Stream）是原油與天然氣開採之後到煉製之前的部分，包括運輸（管道運輸或是油罐車運輸），還有建油槽來儲存原油。

下游（Down-Stream）則是把原油精煉成各種形式的產品，這裡面包括開車加的汽油與柴油，燃燒用的煤油等等。以及還有各種加油站與販賣部把產品銷售給消費者。

簡單來說，上游主要是勘探與生產，下游主要是煉油和營銷。

市場上的石油巨頭們，包括埃克森美孚，雪弗龍，殼牌等等，都走垂直整合的方式，從上游到下游都包辦了，還利用原油做了化學工廠，生產包裝材料、塑料瓶、汽車保險槓、合成橡膠、溶劑等等。

下表是使用埃克森美孚的財務數據構建的，而這個財務結構具有石油行業的代表性。

（圖片來源 :作者整理，根據埃克森美孚2021年財報）

從圖中我們可以看出來產業鏈的特性。雖然下游營收很大，但是創造的利潤很小。相反地，上游營收雖然不大，但是囊括了大部分的利潤。這是高風險帶來的高報酬。也因此上游是石化產業中最精華也最關鍵的一部分，牽動著產業的走向。

地球裡的石油是有限的，而且藏在深深的地底或海底，要找到它們真的非常不容易。上游負責石油勘探需要非常複雜的技術，需要各種地質專家與工程人員，進行多項物理與化學分析，才有機會找到新的石油與天然氣資源。

而這些被專家找到而且還沒開採出來的石油與天然氣，我們稱之為「儲量」，也就是還儲藏在地球裡的資源量。

（圖片來源: https://pixabay.com/）

這也帶出我們的第一個關鍵字：「探明儲量」（proven reserves）。

根據維基百科，探明儲量被定義為「根據現有地質和工程數據的分析，利用現有設備和現有操作條件。以合理的確定性估計，從已知的油藏中開採的儲量。如果有至少 90% 的儲量可以通過有經濟效益方式進行開採，則該儲量被定爲探明儲量」。

白話來說，這就是指石油公司（或石油國家）已經找到的地底下的石油儲存量。但是這裡面又包含了兩個層面，一個是技術上的（地底下確定有石油），另一個是經濟效益上的（值得把它開採出來）。

要是技術上找到了地底下有石油，但是地層條件很難開採，或者是開採所需要的資本支出太大，又或者資源國家有很嚴格的監管行為，那麼石油開採商就會對這些石油儲藏量興趣變低，就不一定會列入到「探明儲量」之中。



了解了「探明儲量」之後，我們要進到今天的重點關鍵字：「儲產比」（Reserves-to-Production Ratio，簡稱為RPR或是R／P）。

這是儲量對生產量的比率，分子是石油與天然氣的「探明儲量」，而分母是每年的「平均生產數量」。因此「儲產比」可以視為，依照現在的生產速度，已經被發現的石油天然氣還能用幾年。

要是探勘出來新的油田儲量比生產用掉得多，那「儲產比」就會增加。

反之，若是探勘出來新油田比生產用掉得少，那「儲產比」就會減少。就像車子一直開，卻沒有適時去加油，那油就會逐漸耗盡，油箱要亮起警示燈了！

「儲產比」下降就像是車子快要沒有油了! （圖片來源: https://pixabay.com/）

石油本身是一種有限的地球資源，而石油公司本質上是靠這樣有限的資源在營運的。在過去百年來，找到新油田是石油公司的首要任務，維持穩定甚至增加的「儲產比」，在過往是這些石油公司競爭力的表現。

但是，讓我們來看看下面這張圖。這是四大巨頭（埃克森美孚，殼牌，達道爾，雪佛龍）分別在2000年與2020年的「儲產比」數據。

（資料來源: https://blog.gorozen.com/blog/the-incredible-shrinking-oil-majors）

可以看出，石油巨頭很一致的縮小了「儲產比」。

主要受到兩個因素影響：

第一，全球的石油資源是有限的，人類已經大量的開採石油超過一百年。當容易開採的油田已經都被發現了，要找到經濟效益上值得開採的油田將會越來越困難。

套一句殼牌（Shell）前董事長Ron Oxburgh的話：「很明顯，找到大量新的廉價石油的機會不大。任何新的或非常規的石油都會很昂貴。」因為開採成本變高，將會導致開採的意願降低，除非石油價格再次拉高提供了誘因。

第二，減碳的風潮已經吹向全球，使得石油的未來需求看跌，從政策到資金到民意，都指向可再生能源。

再加上ESG的意識抬頭，企業也不容許再投入這麼大量的資金在新油田開發項目上。這都會使得儲量的下滑。

最後，我們用這一張表來做為此講的總結。

（作者整理，資料來源: https://blog.gorozen.com/blog/the-incredible-shrinking-oil-majors）

從十年對十年的變化來看，可以看出石油產業的困境是一重接一重：

第一，以十年總產出數據（A）來看，石油天然氣的需求沒有增加，而且因為減碳風潮估計往後需求會下降；

第二，以替代率（B／A）來看，替代率在這20年間都小於100%，表示新發現油田的速度跟不上生產消耗掉的速度，寅吃卯糧的結果只會讓儲量持續下降；

第三，更不利的是成本還越來越高，從一桶$14.96美金上升到$26.56美金，成本增加了七成多。

我們換個情境設身處地想想，如果你是一家公司的老闆，面對營收沒辦法增加，庫存還一天天減少，然後開發成本還越來越高，你緊不緊張？

股東們還會對你有多少信心與耐心？

（圖片來源: https://pixabay.com/）

作為以石油資源吃飯的公司，這是普遍的困境與危機，也是我們前一講中，小蝦米能戰勝大鯨魚的時代背景。

這一講，我們藉由石油產業的分析與關鍵數據「儲產比」的掌握，來真切理解產業遇到的困境。下一講，我們來看看困境下的三個抉擇難題。

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