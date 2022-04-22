自由開講》中共造謠70年，上海人才看破

鵲晴

中國上海市因疫情升溫持續封城，在長達一個多月的隔離生活使上海市生活物資短缺，許多民眾被困家中不得外出無法補充物資，政府配發資源也並不齊全，各地民怨四起。然而中共官媒《央視》16日時卻於「新聞聯播」報導中，播出一段上海民眾在超市中採購畫面，消息一出引發大量民眾不滿，抨擊政府找演員作秀。其中更有攝影師網友透露《央視》於新聞中所用影片是由該網友拍攝，拍攝地點與時間根本非位於封城中的上海，引來民眾砲轟聲浪。

中國央視播出上海超市豐衣足食畫面，遭自家網友截圖質疑演戲。（圖取自微博）

官媒於報導中播出上海民眾在超市中採購，影片中可見超市架上各類生活用品等物資十分充足，試圖傳達上海市疫情控制良好、民眾可自由出門採購，且各類物資充沛等訊息，好藉此穩定民心。然該目的非但沒有達到，反而引發大量民眾質疑新聞真實性，並強烈要求應公布是哪家超市、物資出處等資訊，也有民眾直接駁斥事實並非新聞所報，表示每戶雖有開放一人可外出採購，但所多超市架上幾乎都是全空的，政府相關配發物資也不齊全，根本不像新聞所闡述的「豐衣足食」，真相反而是求一餐溫飽都成問題。

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而該新聞畫面更遭拍攝者本人爆料，官媒取用的影片，實際拍攝日期為3月31日上海封城前，與新聞所報時間不符，表示央視應該是沒素材才會「沿用」先前的畫面；對此，上海官方出面闢謠該新聞畫面反應的是「4月15日金山區超市現況」，針對官方說法，網民做出許多「上海公信力為零、金山不能代表整個上海」等負面言論，更有網民表示「造謠了70年你們才知道？」，可見在此事件上已引發更多民眾質疑政府公信力，批評中共只會掩蓋真相粉飾太平、報導假新聞維持美好假象罷了。

（服務業）

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