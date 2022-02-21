胡，怎麼說》兵不厭詐-冷眼看普廷在玩什麼鳥!

俄羅斯總統普廷調集13萬以上大軍，在烏克蘭邊界以優勢兵力形成三面包圍，擺出隨時可能揮軍入侵烏克蘭的態勢，大耍「兵不厭詐」之計，一下大軍壓境、一下說要撤軍，一下說軍演結束、一下又說軍演延長且無期限，簡直把美歐各國玩弄於股掌之間。

普廷的下一步？是否開戰?何時開戰?仍要從「兵不厭詐」4字去想定！在俄烏邊界一帶，地緣政治上是普廷的地盤，北約東擴未成、鞭長莫及，普廷先派重兵部署當地，孫子兵法所講的上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城，但無論伐謀、伐交、伐兵、攻城如何選擇性及交互運用，主動權都操之普廷之手。戰爭啟動的鎖匙，就掌握在普廷手上，不過，若是普廷非拿到設定的戰略或戰術目標不可，那麼，詐到最後就是開戰!

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其實，俄羅斯侵略烏克蘭的訊息戰早已先行開打，普廷與美歐聯盟的北約（NATO）各國領袖拜登、強生、馬克宏、蕭滋之間，訊息戰也已打的如火如荼。

開戰與否、何時開戰?就是訊息戰之一!大約一個月前，歐美各大國的分析都直指俄軍侵烏開戰時刻，就一週後、幾天後、甚至直指D-day！但是，若能準確預知何時開戰，就像電影開演、火車開車時刻那樣，先公告週知，那就不是真的了。不過，真真假假假亦真，大家說假的也許成真，把普廷欲開戰時刻先說破，也許可以暫阻他在那天出兵侵略，因此，開戰時刻當然要回到「兵不厭詐」4字去想！

侵略方軍隊若要開戰， 先出兵攻打，再找個出兵理由，例如製造遭到對方攻擊、製造擦槍走火意外事件，以怪罪對方等等....。反正就是「兵不厭詐」！目前烏東情勢緊張，炮聲不時響起，好像俄軍已在鋪陳出兵開戰理由，情勢的確危急萬分，但仍繫於普廷一念之間。

之前，俄羅斯大軍與所屬白俄羅斯軍在烏克蘭邊境聯合軍演，目標當然指向烏克蘭，軍演原定今天結束，之前白俄與俄「雙俄」都信誓旦旦稱軍演結束就撤軍，俄羅斯還秀出撤走坦克等影片，但烏克蘭及西方國家都不相信，美國還公布衛星照片，指俄軍未退反進。中國則幫腔普廷的假撤軍，指控歐美國家製造俄軍即將侵烏的假訊息，刻意營造國際緊張氣氛。

但就在俄國將撤兵、侵烏的緊張局勢漸漸稍緩之際，白俄及俄突然在習結束前，宣布軍演延長且沒講軍演到何時結束。雙俄兵不厭詐、不惜信口開河，中國外交部為了利用俄國反制歐美，也配合俄國兵不厭詐，雙俄及中國三個「詐國」，都不守信用、都是專制政權、都是一黨專政、都是一人獨裁、都善於使詐，都是一丘之貉。

再之前，俄羅斯到底有沒有從烏克蘭邊境撤走13萬大軍?雖然很多報導大都往正面去想，不少人往自己躼希望的方向去想、去做好的解讀，不過，我當時只想到普廷在耍的是兵不厭詐4字!

更之前，俄羅斯會不會大軍陳兵俄烏邊界、擺出準備侵略的態勢?俄國當時也是一律否認或不承認、甚至打哈哈譏笑西方媒體編故事，根本從頭開始就是兵不厭詐



普廷以兵不厭詐把各國玩弄在股掌之間，成為國際最焦點的風雲人物，好不威風，不過，他若玩的過火，免不了會火燒自家!

烏克蘭在俄軍大軍包圍壓境之下，臨危都不亂、遭迫不屈膝，人民扺抗意志更強，老少都提槍上前線保家衛國，更令人敬佩!







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