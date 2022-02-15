自由開講》不求戰不畏戰烏克蘭讓台灣人民感動

陳啟濃

隨著俄羅斯對烏克蘭的軍事集結越來越明顯，烏克蘭的居民所展現出來同仇敵愾捍衛主權的決心，讓人最為感動。不管男女老幼，烏克蘭讓全世界的印象是全民皆兵，這應該是俄羅斯最應該要擔心的部分。

不管男女老幼，烏克蘭讓全世界的印象是全民皆兵，這應該是俄羅斯最應該要擔心的部分。（美聯社）

相信烏克蘭人民也都是充滿和平主義的民族，沒有人會喜歡戰爭，那面對俄羅斯的大軍壓境，烏克蘭全體人民展現不求戰但卻也不會懼戰的愛國情懷。因為他們相信自己的國家自己救，他們擔心成為俄羅斯掌控下的人民失去自由成為奴隸，為了自己的未來願意面對個人的生命威脅願意付出生命的決心。

請繼續往下閱讀...

人必自助而後人助，國家和國家也是同樣的情況，別人願意幫你的信念是基於你自己面對威脅的決心與承擔。而想要挑起戰爭發動武力侵略的國家，最會認知考量的是想要侵略的國家的人民的同仇敵愾的愛國心，面對對手國家願意挺身而出的戰鬥決心，更是會讓侵略國家評估會付出慘重而退卻。

台灣面對中共的武力威脅，最大的反制力量就是來自我們全體台灣人反戰不畏戰的決心。這樣的自救力量才能獲得各國的挺身而出，也是讓中共審慎評估不輕易發動戰爭的最大壓力。

（教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法