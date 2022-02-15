胡，怎麼說》2008京奧、2022冬奧，「兩個中國」大不同！



2022冬奧賽程接近尾聲之際，回顧2008京奧，比較這兩個都在中國北京舉行的奧運賽事，傳達出來的氛圍有若「兩個中國」， 而且兩個中國大不同！

中國當局藉主辦奧運無所不用其極的「宣揚國威」，無論2008京奧、2022冬奧皆然，但是，兩次奧會，給世人的感受大不同。

首先，是內、外大不同。2008京奧做的是大外宣、宣揚的是和平發展的中國；2022冬奧則主要做的是大內宣、中國藉此對內宣傳習近平帝王功業的民族偉大復興中國夢。

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其次，是友中、仇中大不同。2008京奧給世人的感受是，這個中國有很多不足但有希望、對人類文明世界的貢獻應會多於破壞，當時國際上興起一股「友中」風！2022年冬奧舉辦期間，由於中國的諸多霸道硬幹蠻橫等離譜做為，卻讓世界掀起一陣「仇中」風！



再次，是開放進步、封閉倒退的大不同，2008年那時的中國，專制政權不符文明世界普世價值、違反人權、迫害宗教、打壓言論自由、禁錮異議人士等惡行，其實也很多，但是，京奧舉辦那時，中國整體給人們的觀感是有在進步的、漸漸往開放方向發展的，很多人都相信，這個中共一黨專政統治的極權國家，就如冰山將融、春風淑氣、向暖可待。2022冬奧時的中國，在尊重人權等普世價值上，卻是大倒退，簡直就是千里冰封、嚴寒堅冰如鐵、不可期望其解封。

又次，是和平發展、戰狼霸凌大不同。2008京奧的中國，不管是擺的、裝的，但都顧形象，予人的感覺是可以理性溝通的、發展及崛起不會予人侵略威脅感的；2022冬奧的中國，卻裝都不裝了，就像戰狼那樣，它說要就硬要、蠻幹也要強搶。

冬奧賽場上，很多民主國家選手對當前的中國，相信都點滴在心頭，只是敢怒不敢言，因為中共當局早已放話威脅，如觸犯中國法律就處置，一般萬國通罪的刑事法律，大家當然要遵守，但中國的國安法、反分裂法等等專制鎮壓工具、打壓言論自由的法律，才是對外國選手最大的威脅。

在北京冬奧拿下5000公尺、10000公尺競速滑冰雙金的瑞典名將馮德波，回國後即使因顧慮隊友尚在中國不能暢所欲言但仍忍不住批評，讓中國這樣侵犯人權的國家舉辦奧運，是極度不負責任的行為、一件非常糟糕的事。本屈冬奧無舵雪橇女子單人賽金牌、德國名將蓋森柏格則說，身在中國發言必須小心，她在離開中國後再發言...。

韓國人在這次北京冬奧仇中風烈烈燒起，認為對韓國選手太不公平，在1000競速滑冰項目上，準決賽分居1、2名的韓國選手黃大憲、李俊瑞竟雙雙被判失格出局、決賽時成績第1的匈牙利選手劉少林（華裔），也從金牌被判失格成黃牌，金牌由中國隊任子威不光彩的取得，引發韓國人群情激憤。而且在開幕典禮表演時，中國把韓國代表性傳統服裝當做所屬少數民族的象徵，兩國網民相互出征開戰，到現在都未止歇。

除了韓國、日本，包括歐洲美洲很多國家的選手及聲援的人民，在冬奧期間都對中國惡感度破表。





中國還是那個中國，不過，習近平統治中國才10年，在一人獨裁、中共一黨專政、中國特色社會主義習思想的舉國體制之下，北京冬奧的中國，就是如同戰狼只顧自己要的就硬咬強搶、不惜霸凌別人的一切代價、無所不用其極的把他國及其選手都踩在腳底下，以成就自己的中國夢...。

就台灣而言，2008京奧，中國形塑出的開放氛圍，有識者還真的擔心台灣不知不覺的被中國和平統合掉；2022冬奧，中國的肅殺野蠻粗暴，台灣不必再擔心被其統掉，要防備的是中國在操弄下的非理性蠢動。

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